Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини

ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА- ДУПНИЦА
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 6 МЕСТА
5 инженери поддръжка Висше образование
1 главен счетоводител Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 133 МЕСТА
2 продавач-консултанти Средно, основно образование
1 бояджия Средно образование
1 заварчик Средно образование
13 производител,обувки/ръчно Средно, основно образование
6 кроячи,кожа Средно, основно образование
10 гранульори Средно образование
5 техници отопление и вентилация Средно образование
8 шивачи,облекло/дамско,детско/ Средно, основно образование
1 водач,мотокар Средно, основно образование
7 опаковачи Средно образование
1 охранител/инкасо Средно образование
15 шивачи, обувки Ср.,основно образование, обект гр. София
1 секретар Средно образование
2 тапицери Средно,основно образование
2 монтажници,мебели от дърво Средно,основно образование
1 шофьор,пощенски автомобил Средно образование
18 шивачи,мъжко/дамско облекло Средно,основно образование
11 работници спомагателни шивашики дейности Средно и по-ниско образование
1 шофьор,лекотоварен автомобил Средно,основно образование
2 печатари, тексти/щампьори Средно,основно образование
2 машинни оператори,печатарство Средно образование
1 чистач,производствени помещения Средно и по-ниско образование
5 помощници,кухня Средно,основно образование
1 оператор,въвеждане на данни Средно образование
3 готвачи Ср. основно образование,обект гр. Дупница
5 сервитьори Ср. основно образование,обект гр. Дупница
1 помощник,готвач Ср. основно образование,обект гр. Дупница
1 продавач,павилион Средно,основно образование
1 мияч,съдове/ръчно Средно и по-ниско образование
2 майстори,производство на тестени изделия Средно образование
1 отчетник,кредити Средно образование
2 гладачи Средно,основно образование
1 оператор,сигурност Средно образование
1 консултант,поддръжка на софтуер Средно образование
ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ –0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 36 МЕСТА
2 сервитьори Средно образование
5 камериер/ки Средно,основно образование
7 сервитьори Средно,основно образование,обект к.с. Паничище
1 чистач/хигиенист Средно,основно образование,обект к.с. Паничище
4 майстори,производство на тестени изделия Средно,основно образование
3 готвачи Средно,основно образование
3 миячи, съдове (ръчно) Средно и по-ниско образование
1 работник,кухня Средно образование
1 помощник-готвач Средно образование
1 продавач-консултант Средно образование
1 барман Средно образование
1 офис мениджър Средно образование
2 работници, спомагателни шивашки Основно образование
2 гладачи Основно образование
2 кроячи, текстил Основно образование
1 шивач/мъжко,дамско облекло Основно образование
ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 22 МЕСТА
4 монтьори, турбини/турбинно оборудване Средно, основно образование
6 заварчици Средно, основно образование
2 машинисти, булдозер Средно, основно образование
6 монтьори, котелно оборудване Средно, основно образование
2 автомонтьори Средно, основно образование
2 стругари Средно, основно образование
ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ 4 МЕСТА
1 експерт,системен софтуер за база данни Висше образование
1 музеен педагог Висше образование
1 ръководител,лаборатория за консервация и реставрация Висше образование
1 маркетинг мениджър Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 7 МЕСТА
2 шивачи Средно,основно образование
1 техник-механик, технолог (студена обработка Средно образование
1 заварчик Средно,основно образование
3 общи работници, промишлеността Основно образование
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА схема „Младежка заетост”
1 общ работник - осиг.на з-т обект с. Дяково Срочен договор
2 общи работници- осиг.на з-т Срочен договор
2 чистачи,производствени помещения - осиг.на з-т Срочен договор
2 обслужващи работници,промишлено производство - осиг.на з-т Срочен договор
1 отчетник,счетоводство - осиг.на з-т Срочен договор
1 машинен оператор,обработка на метали- осиг.на з-т Срочен договор
1 стругар- осиг.на з-т Срочен договор
1 фрезист- осиг.на з-т Срочен договор
1 галванотехник- осиг.на з-т Срочен договор
1 бобиньор- осиг.на з-т Срочен договор
2 продавач-консултанти Срочен договор
2 продавач-консултанти обект с. Джерман Срочен договор
1 снабдител,доставчик обект с. Джерман Срочен договор
1 работник,товаро-разтоварна дейност обект гр. Кюстендил Срочен договор
1 сладкар обект гр. Кюстендил Срочен договор
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб – етап 2”
1 готвач обект гр. Кюстендил Срочен договор
2 продавач-консултанти обект гр. Кюстендил Срочен договор
1 шофьор,товарен автомобил обект гр. Кюстендил Срочен договор
1 общ работник,строителство на сгради обект гр. Кюстендил Срочен договор
1 дърводелец,мебелист обект гр. Кюстендил Срочен договор
1 работник, кухня обект с. Мало село Срочен договор
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Солидарност”
Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА от други региони
7 склададжии ЕООД, обект с. Столник общ. Елин Пелин Безсрочен договор