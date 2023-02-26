Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини







ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА- ДУПНИЦА

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 6 МЕСТА

5 инженери поддръжка Висше образование

1 главен счетоводител Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 133 МЕСТА

2 продавач-консултанти Средно, основно образование

1 бояджия Средно образование

1 заварчик Средно образование

13 производител,обувки/ръчно Средно, основно образование

6 кроячи,кожа Средно, основно образование

10 гранульори Средно образование

5 техници отопление и вентилация Средно образование

8 шивачи,облекло/дамско,детско/ Средно, основно образование

1 водач,мотокар Средно, основно образование

7 опаковачи Средно образование

1 охранител/инкасо Средно образование

15 шивачи, обувки Ср.,основно образование, обект гр. София

1 секретар Средно образование

2 тапицери Средно,основно образование

2 монтажници,мебели от дърво Средно,основно образование

1 шофьор,пощенски автомобил Средно образование

18 шивачи,мъжко/дамско облекло Средно,основно образование

11 работници спомагателни шивашики дейности Средно и по-ниско образование

1 шофьор,лекотоварен автомобил Средно,основно образование

2 печатари, тексти/щампьори Средно,основно образование

2 машинни оператори,печатарство Средно образование

1 чистач,производствени помещения Средно и по-ниско образование

5 помощници,кухня Средно,основно образование

1 оператор,въвеждане на данни Средно образование

3 готвачи Ср. основно образование,обект гр. Дупница

5 сервитьори Ср. основно образование,обект гр. Дупница

1 помощник,готвач Ср. основно образование,обект гр. Дупница

1 продавач,павилион Средно,основно образование

1 мияч,съдове/ръчно Средно и по-ниско образование

2 майстори,производство на тестени изделия Средно образование

1 отчетник,кредити Средно образование

2 гладачи Средно,основно образование

1 оператор,сигурност Средно образование

1 консултант,поддръжка на софтуер Средно образование

ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ –0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 36 МЕСТА

2 сервитьори Средно образование

5 камериер/ки Средно,основно образование

7 сервитьори Средно,основно образование,обект к.с. Паничище

1 чистач/хигиенист Средно,основно образование,обект к.с. Паничище

4 майстори,производство на тестени изделия Средно,основно образование

3 готвачи Средно,основно образование

3 миячи, съдове (ръчно) Средно и по-ниско образование

1 работник,кухня Средно образование

1 помощник-готвач Средно образование

1 продавач-консултант Средно образование

1 барман Средно образование

1 офис мениджър Средно образование

2 работници, спомагателни шивашки Основно образование

2 гладачи Основно образование

2 кроячи, текстил Основно образование

1 шивач/мъжко,дамско облекло Основно образование

ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 22 МЕСТА

4 монтьори, турбини/турбинно оборудване Средно, основно образование

6 заварчици Средно, основно образование

2 машинисти, булдозер Средно, основно образование

6 монтьори, котелно оборудване Средно, основно образование

2 автомонтьори Средно, основно образование

2 стругари Средно, основно образование

ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ 4 МЕСТА

1 експерт,системен софтуер за база данни Висше образование

1 музеен педагог Висше образование

1 ръководител,лаборатория за консервация и реставрация Висше образование

1 маркетинг мениджър Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 7 МЕСТА

2 шивачи Средно,основно образование

1 техник-механик, технолог (студена обработка Средно образование

1 заварчик Средно,основно образование

3 общи работници, промишлеността Основно образование

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА схема „Младежка заетост”

1 общ работник - осиг.на з-т обект с. Дяково Срочен договор

2 общи работници- осиг.на з-т Срочен договор

2 чистачи,производствени помещения - осиг.на з-т Срочен договор

2 обслужващи работници,промишлено производство - осиг.на з-т Срочен договор

1 отчетник,счетоводство - осиг.на з-т Срочен договор

1 машинен оператор,обработка на метали- осиг.на з-т Срочен договор

1 стругар- осиг.на з-т Срочен договор

1 фрезист- осиг.на з-т Срочен договор

1 галванотехник- осиг.на з-т Срочен договор

1 бобиньор- осиг.на з-т Срочен договор

2 продавач-консултанти Срочен договор

2 продавач-консултанти обект с. Джерман Срочен договор

1 снабдител,доставчик обект с. Джерман Срочен договор

1 работник,товаро-разтоварна дейност обект гр. Кюстендил Срочен договор

1 сладкар обект гр. Кюстендил Срочен договор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб – етап 2”

1 готвач обект гр. Кюстендил Срочен договор

2 продавач-консултанти обект гр. Кюстендил Срочен договор

1 шофьор,товарен автомобил обект гр. Кюстендил Срочен договор

1 общ работник,строителство на сгради обект гр. Кюстендил Срочен договор

1 дърводелец,мебелист обект гр. Кюстендил Срочен договор

1 работник, кухня обект с. Мало село Срочен договор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Солидарност”

Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА от други региони

7 склададжии ЕООД, обект с. Столник общ. Елин Пелин Безсрочен договор