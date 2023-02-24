Бойко Клечков оглави листата на БСП за област Кюстендил

Националният съвет на БСП утвърди водачите на листи за предсрочните парламентарни избори на 2-ри април. За област Кюстендил водач отново е Бойко Клечков. Ето и останалите водачи на листи по области
Благоевград - Корнелия Нинова
Бургас - Петър Кънев
Варна - Борислав Гуцанов
Велико Търново - Кристиан Вигенин
Видин - Филип Попов
Враца - Атанас Зафиров
Габрово - Драгомир Стойнев
Добрич - Мая Димитрова
Кърджали - проф. Жени Стайкова
Ловеч - Ирена Анастасова
Монтана - Стоян Мирчев
Пазарджик - Драгомир Стойнев
Перник - Борис Цветков
Плевен - проф. Румен Гечев
Пловдив - Иван Петков
Пловдив-област - Манол Генов
Разград - Наско Анастасов
Русе - Иван Иванов
Силистра - Иво Атанасов
Сливен - Деян Дечев
Смолян - проф. Георги Михайлов
София-23МИР - Христо Проданов
София-24МИР - Георги Свиленски
София-25МИР - Корнелия Нинова
София-област - Иван Ченчев
Стара Загора - Георги Гьоков
Търговище - Борислав Гуцанов
Хасково - Атанас Зафиров
Шумен - Иван Иванов
Ямбол - Кристиан Вигенин