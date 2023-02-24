Бойко Клечков оглави листата на БСП за област Кюстендил





Националният съвет на БСП утвърди водачите на листи за предсрочните парламентарни избори на 2-ри април. За област Кюстендил водач отново е Бойко Клечков. Ето и останалите водачи на листи по области

Благоевград - Корнелия Нинова

Бургас - Петър Кънев

Варна - Борислав Гуцанов

Велико Търново - Кристиан Вигенин

Видин - Филип Попов

Враца - Атанас Зафиров

Габрово - Драгомир Стойнев

Добрич - Мая Димитрова

Кърджали - проф. Жени Стайкова

Ловеч - Ирена Анастасова

Монтана - Стоян Мирчев

Пазарджик - Драгомир Стойнев

Перник - Борис Цветков

Плевен - проф. Румен Гечев

Пловдив - Иван Петков

Пловдив-област - Манол Генов

Разград - Наско Анастасов

Русе - Иван Иванов

Силистра - Иво Атанасов

Сливен - Деян Дечев

Смолян - проф. Георги Михайлов

София-23МИР - Христо Проданов

София-24МИР - Георги Свиленски

София-25МИР - Корнелия Нинова

София-област - Иван Ченчев

Стара Загора - Георги Гьоков

Търговище - Борислав Гуцанов

Хасково - Атанас Зафиров

Шумен - Иван Иванов

Ямбол - Кристиан Вигенин