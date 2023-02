Посланието на Зеленски за годишнината от войната в Украйна: „Ще победим всички“

Президентът на Украйна Володимир Зеленски се обърна към украинците в деня на първата годишнина от войната. Той публикува два поста - в единия видео с изрезка от драматични кадри, а във втория обръщение към нацията.

"На 24 февруари милиони от нас направиха избор: не бял флаг, а синьо-жълт флаг. Не бягство, а среща. Среща с врага. Съпротива и борба", се казва в надписа към видеото. беше година на болка, съжаление, вяра и единство "И това е годината на нашата неунищожимост. Знаем, че това ще бъде годината на нашата победа!"

"Ние оцеляхме. Не претърпяхме поражение. И ще направим всичко, за да спечелим тази година", продължи Зеленски във видеообръщение. "Войната промени съдбата на много семейства, промени обичаите и традициите..."

Той се обърна към гражданите в окупираните територии: „Украйна не ви е оставила, не ви е забравила, не ви е изоставила. По един или друг начин ние ще освободим всички наши земи. Ще направим всичко, за да се върне Украйна. И на всички който сега е принуден да граничи: ние ще направим всичко, за да се върнете в Украйна, за да стане това възможно“.

"Украйна изненада света. Украйна вдъхнови света. Украйна обедини света", цитира Интерфакс-Украйна думите на Зеленски. - В доказателство можете да кажете хиляда думи, но няколко са достатъчни. HIMARS, Patriot, Abrams, IRIS-T, Challenger, NASAMS, Leopard".

On February 24, millions of us made a choice. Not a white flag, but the blue and yellow one. Not fleeing, but facing. Resisting & fighting.

It was a year of pain, sorrow, faith, and unity. And this year, we remained invincible. We know that 2023 will be the year of our victory! pic.twitter.com/oInWvssjOI