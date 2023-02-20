Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини





Информация за свободните работни места от 20 февруари

ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА- ДУПНИЦА

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 6 МЕСТА 5 инженери поддръжка Висше образование

1 главен счетоводител Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 153 МЕСТА

2 продавач-консултанти

12 касиер-продавачи/обслужващи, магазин 1 бояджия

1 заварчик

13 производител,обувки/ръчно 5 шивачи,обувки

6 кроячи,кожа 10 гранульори

5 техници отопление и вентилация 3 шивачи,облекло/дамско,детско/ 1 водач,мотокар

8 опаковачи

1 охранител/инкасо 24 шивачи, обувки 1 секретар

1 техник-механик 2 тапицери

2 монтажници,мебели от дърво 1 шофьор,пощенски автомобил 1 счетоводител,оперативен

18 шивачи,мъжко/дамско облекло

11 работници спомагателни шивашики дейности 1 шофьор,лекотоварен автомобил

2 печатари,текстил/щампьори

2 машинни оператори,печатарство

1 чистач,производствени помещения 6 помощници,кухня

1 оператор,въвеждане на данни 3 готвачи

5 сервитьори

1 помощник,готвач

1 продавач,павилион 1 мияч,съдове/ръчно

2 майстори,производство на тестени изделия

Средно, основно образование

Средно образование, обекти гр. София Средно образование

Средно образование

Средно, основно образование Средно, основно образование Средно, основно образование Средно образование

Средно образование

Средно, основно образование Средно, основно образование Средно образование

Средно образование

Ср.,основно образование, обект гр. София Средно образование

Средно образование Средно,основно образование Средно,основно образование Средно образование

Средно образование Средно,основно образование Средно и по-ниско образование Средно,основно образование Средно,основно образование Средно образование

Средно и по-ниско образование Средно,основно образование Средно образование

Ср. основно образование,обект гр. Дупница Ср. основно образование,обект гр. Дупница Ср. основно образование,обект гр. Дупница Средно,основно образование

Средно и по-ниско образование

Средно образование



ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ –0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 26 МЕСТА 2 сервитьори Средно образование

4 камериер/ки 6 сервитьори

1 чистач/хигиенист

4 майстори,производство на тестени изделия 3 готвач

3 миячи, съдове (ръчно) 1 работник,кухня

1 помощник-готвач

Средно,основно образование

Средно,основно образование,обект к.с. Паничище

Средно,основно образование,обект к.с. Паничище

Средно,основно образование

Средно,основно образование Средно и по-ниско образование Средно образование

Средно образование



ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 22 МЕСТА 4 монтьори, турбини/турбинно оборудване Средно, основно образование

6 заварчици

2 машинисти, булдозер

6 монтьори, котелно оборудване 2 автомонтьори

2 стругари

Средно, основно образование Средно, основно образование Средно, основно образование Средно, основно образование

Средно, основно образование



ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ 0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 7 МЕСТА 2 шивачи Средно,основно образование

1 техник-механик, технолог (студена обработка Средно образование

1 заварчик Средно,основно образование 3 общи работници, промишлеността Основно образование

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА схема „Младежка заетост”

1 чистач/хигиенист Община Сапарева баня Срочен договор 1 общ работник - осиг.на з-т обект с. Дяково Срочен договор 2 общи работници- осиг.на з-т Срочен договор 2 чистачи,производствени помещения - осиг.на з-т Срочен договор 2 обслужващи работници,промишлено производство - осиг.на з-т Срочен договор 1 отчетник,счетоводство - осиг.на з-т Срочен договор 1 машинен оператор,обработка на метали- осиг.на з-т Срочен договор 1 стругар- осиг.на з-т Срочен договор 1 фрезист- осиг.на з-т Срочен договор 1 галванотехник- осиг.на з-т Срочен договор 1 бобиньор- осиг.на з-т Срочен договор

гр.Дупница пк.2600 ул. „Охрид” № 3 тел:0701/50535;0701/50538 e-mail:bt_dp816@mbox.contact.bg

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб – етап 2”

1 готвач обект гр. Кюстендил Срочен договор 2 продавач-консултанти обект гр. Кюстендил Срочен договор 1 шофьор,товарен автомобил обект гр. Кюстендил Срочен договор 1 общ работник,строителство на сгради обект гр. Кюстендил Срочен договор 1 дърводелец,мебелист обект гр. Кюстендил Срочен договор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Солидарност” Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА от други региони

7 склададжии ЕООД, обект с. Столник общ. Елин Пелин Безсрочен договор