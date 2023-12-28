Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и фиилалите на съседните общини





Информация за свободните работни места от 28 декември

БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЕСТА

1 медицинска сестра Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ –51 МЕСТА

3 касиери Средно образование

1 машинни оператори, обувно производство Средно и по-ниско образование

4 общи работници Основно образование

4 продавач-консултанти Средно,основно образование

1 шофьори,лекотоварен автомобил Средно образование

1 месач Средно,основно образование

1 пласьор,стоки Основно образование

3 кроячи,кожа Основно образование

2 производител,обувки/ръчно Основно образование

5 гранульори Средно образование

1 пълнач Средно,основно образование

1 машинен оператор, банциг Средно образование

1 технолог Средно образование

1 специалист,контрол приходи Средно образование

1 помощник-готвач Средно образование,обект гр. Сапарева баня

1 машинен оператор обувно производство Средно и по-ниско образование

4 опаковачи Средно и по-ниско образование

1 машинен опаретор,вулканизиране на гуми Средно и по-ниско образование

1 общ работник, промишлеността Средно образование

1 санитар Средно и по-ниско образование

1 чистач/хигиенист Средно образование

2 администратори, корпоративен център Средно образование

1 продавач,разносна търговия Средно образование

1 главен камериер Средно образование

1 детегледач Средно образование

1помощник-готвач Средно и по-ниско образование

1 готвач Средно образование

1 барман Средно и по-ниско образование

4 серивитьори Средно и по-ниско образование



ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ –0 МЕСТА



Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЕСТА

1 продавач-консултант Средно образование

ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 9 МЕСТА

1 шофьор,автобус Средно образование

2 монтьори, двигатели на моторни превозни средства Средно образование

2 бояджии,превозни средства Средно образование

2 общи работници Основно образование

1 готвач Средно образование

1 сервитьор Средно образование



ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ - МЯСТО

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 8 МЕСТА

5 шивачи Средно и по-ниско образование

1 продавач-консултант Средно и по-ниско образование

2 Обслужващ работник,пром.производство Основно и по-ниско

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ +”

2 обслужващ, бензиностанция/газостанция/-заетост Срочен договор

1 общ работник Срочен договор

1 общ работник,поддържане на сгради-заетост Срочен договор

2 продавач-консултанти-заетост Срочен договор

1 чистач/хигиенист-заетост Срочен договор

1 мияч,превозни средства-заетост Срочен договор

1 отчетник счетоводство гр.Благоевград Срочен договор

1 експерт маркетинг-стажуване гр.Благоевград Срочен договор



Работни места в други държави обявен в EURES мрежата

Германия-Hundepension Maur-работа с животни(работа с кучета в кучкарника,почистване на помещенията и даване на храна)

Италия - 50 работни места-аниматор в Италия