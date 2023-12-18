Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини

Информация за свободните работни места от 18 декември
ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА- ДУПНИЦА
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 4 МЕСТА
3 инженери Висше образование
1 медицинска сестра Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ –54 МЕСТА
2 чистачи, производствено оборудване Средно, основно образование
1 автомонтьор Средно образование
3 касиери Средно образование
1 машинни оператори, обувно производство Средно и по-ниско образование
5 общи работници Основно образование
5 продавач-консултанти Средно,основно образование
2 шофьори,лекотоварен автомобил Средно образование
1 месач Средно,основно образование
1 пласьор,стоки Основно образование
3 кроячи,кожа Основно образование
2 производител,обувки/ръчно Основно образование
5 гранульори Средно образование
5 техници,химия Средно образование
1 пълнач Средно,основно образование
1 машинен оператор, банциг Средно образование
1 технолог Средно образование
1 специалист,контрол приходи Средно образование
1 помощник-готвач Средно образование,обект гр. Сапарева баня
1 машинен оператор обувно производство Средно и по-ниско образование
4 опаковачи Средно и по-ниско образование
1 машинен опаретор,вулканизиране на гуми Средно и по-ниско образование
1 общ работник, промишлеността Средно образование
1 санитар Средно и по-ниско образование
1 чистач/хигиенист Средно образование
2 администратори, корпоративен център Средно образование
1 главен камериер Средно образование
1 детегледач Средно образование
ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ –0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 9 МЕСТА
1 помощник-готвач Средно образование
1 продавач-консултант Средно образование
7 чистачи-хигиенисти Средно и по-ниско образование
ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 10 МЕСТА
1 шофьор,автобус Средно образование
2 монтьори, двигатели на моторни превозни средства Средно образование
2 бояджии,превозни средства Средно образование
2 общи работници Основно образование
1 готвач Средно образование
1 сервитьор Средно образование
1 помощник на учителя Висше образование
ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ - 1 МЯСТО
1 учител по философия Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 11 МЕСТА
5 шивачи Средно и по-ниско образование
3 машинни оператори,производство на хляб Средно образование,обект гр.Рила
1 продавач-консултант Средно и по-ниско образование
2 Обслужващ работник,пром.производство Основно и по-ниско
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ +”
2 обслужващ, бензиностанция/газостанция/-заетост Срочен договор
1 общ работник Срочен договор
1 общ работник,поддържане на сгради-заетост Срочен договор
2 продавач-консултанти-заетост Срочен договор
1 чистач/хигиенист-заетост Срочен договор
1 мияч,превозни средства-заетост Срочен договор