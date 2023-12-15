Заради лошото време: Северна Македония затвори ГКПП "Гюешево" за тировe





Временно се ограничава движението на тежкотоварни МПС по път I-6 Кюстендил-ГККП "Гюешево" поради затваряне на пункта от страна на Северна Македония. Причината е влошена метеорологична обстановка и снегопочистване, информират от АПИ.



Дъжд вали в областите Благоевград, Бургас, Враца, Велико Търново, Търговище, Габрово, Варна, Сливен, Перник, Стара Загора, Пазарджик, Плевен, Кърджали, Разград, Монтана,Кюстендил.

Сняг вали в областите София, Кюстендил, Смолян и в районите на проход „Предел“, Черна Места, ГКПП Станке Лисичково, Баня, Добринище /обл. Благоевград/, проход „Република“ /обл. Велико Търново, обл. Стара Загора/, Антоново, Омуртаг /обл. Търговище/, проход „Шипка“ /обл. Габрово, обл. Стара Загора/, проход „Троянски“ , Шипково, Рибарица /обл. Ловеч/, Студенец /обл. Пловдив/, Юндола, Велинград, Белово, Панагюрище, Панагюрски колони /обл. Пазарджик/, проход „Петрохан“ /обл. Монтана/.

Пътните настилки са мокри и заснежени

Намалена видимост поради мъгла:

До 20 м в района на Петрохан /обл. Монтана/

До 40 м в района на Котел /обл. Сливен/

До 100 м в района на проход „Ришки“ /обл. Бургас/