Меле на стадион в Турция: Клубен президент удари рефер

Шефовете на турския футбол спряха всички лиги, след като съдия беше ударен с юмрук на земята от клубен президент след мач от най-високата лига в понеделник.

Халил Умут Мелер беше ударен от президента на МКЕ Анкарагюджу Фарук Коджа, който изтича на терена, след като отборът му допусна изравнителен гол в 97-ата минута при равенство 1-1 в Суперлигата с Кайкур Ризеспор.

Absolutely crazy scenes between Ankaragucu’s 1-1 draw with Rizespor.



Halil Umut Meler, stood with his assistants at the final whistle, Ankaragucu president Faruk Koca knocks him out!



Ironically Faruk Koca won the Turkish Super Lig' fairplay award in 2022 ????#AGvÇRS ???????? pic.twitter.com/GFb5HW2pOd