Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини

Информация за свободните работни места от 11 декември
БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЕСТА
3 инженери Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ –55 МЕСТА
5 шивачи, мъжко/дамско облекло Средно,основно образование
2 чистачи, производствено оборудване Средно, основно образование
1 автомонтьор Средно образование
3 касиери Средно образование
1 машинни оператори, обувно производство Средно и по-ниско образование
5 общи работници Основно образование
4 продавач-консултанти Средно,основно образование
1 шофьор,лекотоварен автомобил Средно образование
1 месач Средно,основно образование
1 пласьор,стоки Основно образование
3 кроячи,кожа Основно образование
2 производител,обувки/ръчно Основно образование
5 гранульори Средно образование
5 техници,химия Средно образование
1 пълнач Средно,основно образование
1 машинен оператор, банциг Средно образование
1 технолог Средно образование
1 специалист,контрол приходи Средно образование
1 помощник-готвач Средно образование,обект гр. Сапарева баня
1 машинен оператор обувно производство Средно и по-ниско образование
4 опаковачи Средно и по-ниско образование
1 машинен опаретор,вулканизиране на гуми Средно и по-ниско образование
1 общ работник, промишлеността Средно образование
1 санитар Средно и по-ниско образование
1 чистач/хигиенист Средно образование
2 администратори, корпоративен център Средно образование
ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ –0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 4 МЕСТА
1 готвач,топла кухня Основно образование
1 камериерка Средно образование
1 помощник-готвач Средно образование
1 стоковед Средно образование
1 продавач-консултант Средно образование
ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 9 МЕСТА
1 шофьор,автобус Средно образование
2 монтьори, двигатели на моторни превозни средства Средно образование
2 бояджии,превозни средства Средно образование
2 общи работници Основно образование
1 готвач Средно образование
1 сервитьор Средно образование
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ - 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 9 МЕСТА
5 шивачи Средно и по-ниско образование
3 машинни оператори,производство на хляб Средно образование,обект гр.Рила
1 продавач-консултант Средно и по-ниско образование
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ +”
2 обслужващ, бензиностанция/газостанция/-заетост Срочен договор
1 общ работник Срочен договор
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА от други региони
5 машинни оператори,фармацевтични продукти„Ветпром” АД,обект гр. Радомир Безсрочен договор
2 техник-механици „Ветпром” АД,обект гр. Радомир Безсрочен договор
Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES