Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини





Информация за свободните работни места от 27 ноември

ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА- ДУПНИЦА

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 5 МЕСТА

3 инженери Висше образование

1 учител по български език и литература Висше образование

1 учил, детсдка градина Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 105 МЕСТА

14 шивачи, мъжко/дамско облекло Средно,основно образование

1 електромонтьор Средно образование

2 чистачи, производствено оборудване Средно, основно образование

2 работници, кухня Средно образование

4 пласьори, стоки Средно образование

1 автомонтьор Средно образование

2 монтажници, кабели Основно образование

2 касиери Средно образование

9 машинни оператори, обувно производство Средно и по-ниско образование

1 технолог, облекло Средно и по-ниско образование

5 общи работници Основно образование

4 продавач-консултанти Средно,основно образование

1 шофьор,лекотоварен автомобил Средно образование

1 месач Средно,основно образование

1 електротехник/електромонтьор Средно,основно образование

1 монтажник Средно,основно образование

1 пласьор,стоки Основно образование

3 кроячи,кожа Основно образование

2 производител,обувки/ръчно Основно образование

5 шивачи,обувки Основно образование

5 гранульори Средно образование

5 техници,химия Средно образование

5 шивачи/конфекционни изделия/ Средно образование

1 строителен техник Средно образование

1 търговски представител Средно,основно образование

1 пълнач Средно,основно образование

5 шивачи/облекло/ Средно и по-ниско образование

1 машинен оператор, банциг Средно образование

1 технолог Средно образование

1 специалист,контрол приходи Средно образование

1 водопроводчик Средно образование

1 продавач-консултант Средно образование, обект гр. Бобошево

1 помощник-готвач Средно образование,обект гр. Сапарева баня

1 шлосер Средно образование

1 електрозаварчик Средно образование

1 машинен оператор Средно и по-ниско образование

4 опаковачи Средно и по-ниско образование

1 машинен опаретор,вулканизиране на гуми Средно и по-ниско образование

2 администратори,корпоративен център,банка Средно образование

1 общ работник, промишлеността Средно образование

1 санитар Средно и по-ниско образование

ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ –0 МЕСТА



Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 5 МЕСТА

1 отвачи,топла и студена кухня Основно и по-ниско образование

1 камериерка Средно образование

1 помощник-готвач Средно образование

1 стоковед Средно образование

1 продавач-консултант Средно образование



ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 9 МЕСТА

1 шофьор,автобус Средно образование

2 монтьори, двигатели на моторни превозни средства Средно образование

2 бояджии,превозни средства Средно образование

2 общи работници Основно образование

1 готвач Средно образование

1 сервитьор Средно образование

ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ - 0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 8 МЕСТА

5 шивачи Средно и по-ниско образование

3 машинни оператори,производство на хляб Средно образование,обект гр.Рила

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ +”

2 диспечери, транспортни средства-заетост Срочен договор

2 обслужващ, бензиностанция/газостанция/-заетост Срочен договор

1 продавач-консултант-заетост Срочен договор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА от други региони

5 машинни оператори,фармацевтични продукти„Ветпром” АД,обект гр. Радомир Безсрочен договор

2 техник-механици „Ветпром” АД,обект гр. Радомир Безсрочен договор

Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES