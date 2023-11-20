67-ият мотокрос в Бобошево закри сезона



Снимка: Българска федерация по мотоциклетизъм Снимка: Българска федерация по мотоциклетизъм

За рекорден 67-ми път се проведе надпреварата „Grand prix Бобошево“, като със състезанието на легендарното трасе завърши и сезон 2023 в календара на Българската федерация по мотоциклетизъм. Стартът беше и последен кръг от Купа България по мотокрос, а наградите за победителите връчи кметът Стуфан Тачев. Първите места спечелиха Георги Георгиев от „М6 Yamaha рейсинг тийм“ в МХ 50, Кристиян Андреев от „СБ мото рейсинг тийм“ в МХ 65, Марио Георгиев от „Ябланица МХ“ при 85-кубиковите, Майкъл Иванов от „АИТ рейсинг тийм“ в МХ 1, Данаил Стефанов от „Ябланица МХ“ в клас МХ 2, Александър Ленев от „Джи ар си моторспорт 2020“ в МХ 250, Венислав Драгомиров от „М6 Yamaha рейсинг тийм“ в МХ и Веселин Малинов при ветераните.

Резултати от „Grand prix Бобошево 2023“:

МХ 50

1. Георги Георгиев – „М6 Yamaha рейсинг тийм“ – 50 т.

2. Никола Андреев – „СБ мото рейсинг тийм“ - 40

3. Калоян Трайков - „М6 Yamaha рейсинг тийм“ - 40

4. Радостин Присадов - „М6 Yamaha рейсинг тийм“ - 40

МХ 65

1. Кристиян Андреев – „СБ мото рейсинг тийм“ – 47 т.

2. Мартин Бакрачев - МСК „Севлиево“ - 45

3. Никола Мутафчиев – „Панчо рейсинг тийм“ - 42

4. Николай Павлов - „М6 Yamaha рейсинг тийм“ - 34

5. Кайлин Оостхуизен - „М6 Yamaha рейсинг тийм“ - 34

6. Иван Тунтев – „Еър макс рейсинг“ - 30

7. Велислав Ковачев - „М6 Yamaha рейсинг тийм“ - 28

МХ 85

1. Марио Георгиев – „Ябланица МХ“ – 50 т.

2. Лъчезар Овчаров - МСК „Етрополе“ - 42

3. Калоян Руменов – „Кабаиф МХ рейсинг“ - 40

4. Павел Марков – „Ридо Самоков“ - 38

5. Димитър Близнаков – „Тийм Боянов моторспорт 777“ - 32

6. Венци Станчев - МК „Бобошево 1956“ - 28

7. Божидар Иванов – „Киппен МХ рейсинг тийм“ - 28

8. Димитър Тасев – „Еър макс рейсинг“ - 28

9. Владислав Илиев - МК „Бобошево 1956“ - 24

МХ 1

1. Майкъл Иванов – „АИТ рейсинг тийм“ – 50 т.

2. Адриан Владимиров – „Панчо рейсинг тийм“ - 42

3. Емилиян Георгиев – МК „Бобошево 1956“ - 38

4. Веселин Иванов - МСК „Плевен“ - 38

5. Юлиан Маринов – „Хард райдърс“ - 34

МХ 2

1. Данаил Стефанов – „Ябланица МХ“ – 47 т.

2. Николай Малинов - 45

3. Кристиян Петков - МК „Бобошево 1956“ - 42

4. Мартин Лалев – „Киппен МХ рейсинг тийм“ - 34

5. Любослав Алексов – „Еър макс рейсинг“ - 34

6. Атанас Леков – „Киппен МХ рейсинг тийм“ - 30

7. Кристиян Манчев – „Калабак 1969“ - 27

8. Марти Ангелов - 26

9. Георги Илиев – „Калабак 1969“ - 23

10. Александър Граховски - МК „Бобошево 1956“ - 21

11. Стефан Димитров - МК „Бобошево 1956“ - 21

12. Георги Трифонов – „Ридо Самоков“ - 19

13. Велиан Драгомиров - МСК „Севлиево“ - 17

МХ 250

1. Александър Ленев – „Джи ар си моторспорт 2020“ – 50 т.

2. Румен Станков – „Кабаиф МХ рейсинг“ - 44

3. Тончо Леков – „Киппен МХ рейсинг тийм“ - 40

4. Кирил Ваклинов – „Еър макс рейсинг“ - 36

МХ

1. Венислав Драгомиров = „М6 Yamaha рейсинг тийм” – 50 т.

2. Велик Кличуров – „Калабак 1969“ - 42

3. Христо Димитров – „Троян мотор спорт 01“ - 40

4. Станислав Кирилов - 38

5. Димитър Зарчев - МК „Бобошево 1956“ - 31

6. Ивайло Паргов - МК „Бобошево 1956“ - 31

7. Александър Ценов – „Тийм Боянов моторспорт 777“ - 28

8. Светослав Шиников - МК „Бобошево 1956“ - 26

9. Венцислав Василев - 12

МХ Senior

1. Веселин Малинов – 50 т.

2. Васил Стоянов – „Киппен МХ рейсинг тийм“ - 44

3. Бисер Асенов – „НСА моторспорт“ - 38

4. Захари Томов - МК „Бобошево 1956“ - 38

5. Христо Владимиров - 32

6. Славчо Стойчев – „Александър моторспорт“ - 29

7. Явор Бошикьов - МК „Бобошево 1956“ - 27

8. Христо Христов – „АИТ рейсинг тийм“ - 15



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