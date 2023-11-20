67-ият мотокрос в Бобошево закри сезона

За рекорден 67-ми път се проведе надпреварата „Grand prix Бобошево“, като със състезанието на легендарното трасе завърши и сезон 2023 в календара на Българската федерация по мотоциклетизъм. Стартът беше и последен кръг от Купа България по мотокрос, а наградите за победителите връчи кметът Стуфан Тачев. Първите места спечелиха Георги Георгиев от „М6 Yamaha рейсинг тийм“ в МХ 50, Кристиян Андреев от „СБ мото рейсинг тийм“ в МХ 65, Марио Георгиев от „Ябланица МХ“ при 85-кубиковите, Майкъл Иванов от „АИТ рейсинг тийм“ в МХ 1, Данаил Стефанов от „Ябланица МХ“ в клас МХ 2, Александър Ленев от „Джи ар си моторспорт 2020“ в МХ 250, Венислав Драгомиров от „М6 Yamaha рейсинг тийм“ в МХ и Веселин Малинов при ветераните.
Резултати от „Grand prix Бобошево 2023“:
МХ 50
1. Георги Георгиев – „М6 Yamaha рейсинг тийм“ – 50 т.
2. Никола Андреев – „СБ мото рейсинг тийм“ - 40
3. Калоян Трайков - „М6 Yamaha рейсинг тийм“ - 40
4. Радостин Присадов - „М6 Yamaha рейсинг тийм“ - 40
МХ 65
1. Кристиян Андреев – „СБ мото рейсинг тийм“ – 47 т.
2. Мартин Бакрачев - МСК „Севлиево“ - 45
3. Никола Мутафчиев – „Панчо рейсинг тийм“ - 42
4. Николай Павлов - „М6 Yamaha рейсинг тийм“ - 34
5. Кайлин Оостхуизен - „М6 Yamaha рейсинг тийм“ - 34
6. Иван Тунтев – „Еър макс рейсинг“ - 30
7. Велислав Ковачев - „М6 Yamaha рейсинг тийм“ - 28
МХ 85
1. Марио Георгиев – „Ябланица МХ“ – 50 т.
2. Лъчезар Овчаров - МСК „Етрополе“ - 42
3. Калоян Руменов – „Кабаиф МХ рейсинг“ - 40
4. Павел Марков – „Ридо Самоков“ - 38
5. Димитър Близнаков – „Тийм Боянов моторспорт 777“ - 32
6. Венци Станчев - МК „Бобошево 1956“ - 28
7. Божидар Иванов – „Киппен МХ рейсинг тийм“ - 28
8. Димитър Тасев – „Еър макс рейсинг“ - 28
9. Владислав Илиев - МК „Бобошево 1956“ - 24
МХ 1
1. Майкъл Иванов – „АИТ рейсинг тийм“ – 50 т.
2. Адриан Владимиров – „Панчо рейсинг тийм“ - 42
3. Емилиян Георгиев – МК „Бобошево 1956“ - 38
4. Веселин Иванов - МСК „Плевен“ - 38
5. Юлиан Маринов – „Хард райдърс“ - 34
МХ 2
1. Данаил Стефанов – „Ябланица МХ“ – 47 т.
2. Николай Малинов - 45
3. Кристиян Петков - МК „Бобошево 1956“ - 42
4. Мартин Лалев – „Киппен МХ рейсинг тийм“ - 34
5. Любослав Алексов – „Еър макс рейсинг“ - 34
6. Атанас Леков – „Киппен МХ рейсинг тийм“ - 30
7. Кристиян Манчев – „Калабак 1969“ - 27
8. Марти Ангелов - 26
9. Георги Илиев – „Калабак 1969“ - 23
10. Александър Граховски - МК „Бобошево 1956“ - 21
11. Стефан Димитров - МК „Бобошево 1956“ - 21
12. Георги Трифонов – „Ридо Самоков“ - 19
13. Велиан Драгомиров - МСК „Севлиево“ - 17
МХ 250
1. Александър Ленев – „Джи ар си моторспорт 2020“ – 50 т.
2. Румен Станков – „Кабаиф МХ рейсинг“ - 44
3. Тончо Леков – „Киппен МХ рейсинг тийм“ - 40
4. Кирил Ваклинов – „Еър макс рейсинг“ - 36
МХ
1. Венислав Драгомиров = „М6 Yamaha рейсинг тийм” – 50 т.
2. Велик Кличуров – „Калабак 1969“ - 42
3. Христо Димитров – „Троян мотор спорт 01“ - 40
4. Станислав Кирилов - 38
5. Димитър Зарчев - МК „Бобошево 1956“ - 31
6. Ивайло Паргов - МК „Бобошево 1956“ - 31
7. Александър Ценов – „Тийм Боянов моторспорт 777“ - 28
8. Светослав Шиников - МК „Бобошево 1956“ - 26
9. Венцислав Василев - 12
МХ Senior
1. Веселин Малинов – 50 т.
2. Васил Стоянов – „Киппен МХ рейсинг тийм“ - 44
3. Бисер Асенов – „НСА моторспорт“ - 38
4. Захари Томов - МК „Бобошево 1956“ - 38
5. Христо Владимиров - 32
6. Славчо Стойчев – „Александър моторспорт“ - 29
7. Явор Бошикьов - МК „Бобошево 1956“ - 27
8. Христо Христов – „АИТ рейсинг тийм“ - 15
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