Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини

Информация за свободните работни места от 20-и ноември
ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА- ДУПНИЦА
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 5 МЕСТА
1 управител Висше образование
3 инженери Висше образование
1 учител по български език и литература Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 102 МЕСТА
14 шивачи, мъжко/дамско облекло Средно,основно образование
1 електромонтьор Средно образование
2 чистачи, производствено оборудване Средно, основно образование
2 работници, кухня Средно образование
4 пласьори, стоки Средно образование
1 автомонтьор Средно образование
2 монтажници, кабели Основно образование
2 касиери Средно образование
9 машинни оператори, обувно производство Средно и по-ниско образование
1 технолог, облекло Средно и по-ниско образование
5 общи работници Основно образование
4 продавач-консултанти Средно,основно образование
1 шофьор,лекотоварен автомобил Средно образование
1 месач Средно,основно образование
1 електротехник/електромонтьор Средно,основно образование
1 монтажник Средно,основно образование
1 пласьор,стоки Основно образование
3 кроячи,кожа Основно образование
2 производител,обувки/ръчно Основно образование
5 шивачи,обувки Основно образование
5 гранульори Средно образование
5 техници,химия Средно образование
5 шивачи/конфекционни изделия/ Средно образование
1 строителен техник Средно образование
1 търговски представител Средно,основно образование
1 пълнач Средно,основно образование
5 шивачи/облекло/ Средно и по-ниско образование
1 машинен оператор, банциг Средно образование
1 технолог Средно образование
1 специалист,контрол приходи Средно образование
1 водопроводчик Средно образование
1 продавач-консултант Средно образование, обект гр. Бобошево
1 помощник-готвач Средно образование,обект гр. Сапарева баня
1 шлосер Средно образование
1 електрозаварчик Средно образование
1 машинен оператор Средно и по-ниско образование
4 опаковачи Средно и по-ниско образование
1 машинен опаретор,вулканизиране на гуми Средно и по-ниско образование
2 администратори,корпоративен център,банка Средно образование
ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ –0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 4 МЕСТА
2 готвачи,топла и студена кухня Основно и по-ниско образование
1 камериерка Средно образование
1 специалист,активиране Средно образование
ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 11 МЕСТА
1 шофьор,автобус Средно образование
2 монтьори, двигатели на моторни превозни средства Средно образование
2 бояджии,превозни средства Средно образование
2 общи работници Основно образование
1 готвач Средно образование
1 сервитьор Средно образование
1 специалист,активиране Средно образование
1 оператор, оборудване за почистване на метал Средно образование
ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ - 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 9 МЕСТА
5 шивачи Средно и по-ниско образование
3 машинни оператори,производство на хляб Средно образование,обект гр.Рила
1 специалист,активиране Средно образование
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ +”
2 диспечери, транспортни средства-заетост Срочен договор
2 обслужващ, бензиностанция/газостанция/-заетост Срочен договор
1 продавач-консултант-заетост Срочен договор
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА от други региони
5 машинни оператори,фармацевтични продукти„Ветпром” АД,обект гр. Радомир Безсрочен договор
2 техник-механици „Ветпром” АД,обект гр. Радомир Безсрочен договор
Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES