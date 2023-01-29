Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини





Информацияза свободните работин места от 30 януари

ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 6 МЕСТА

5 инженери поддръжка Висше образование

1 главен счетоводител Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 98 МЕСТА

2 кредитни специалисти/отчетник, кредити Средно образование

3 продавач-консултанти Средно, основно образование

2 работник,сортировачи Средно образование

1 месач Средно образование

12 касиер-продавачи/обслужващи, магазин Средно образование, обекти гр. София

1 шофьор,товарен автомобил Основно образование

1 работник,товаро-разтоварна дейност Основно образование

1 шофьор,лекотоварен автомобил/бус Средно образование

1 склададжия Средно образование

1 бояджия Средно образование

1 заварчик Средно образование

10 производител,обувки/ръчно Средно, основно образование

5 шивачи,обувки Средно, основно образование

2 кроячи,кожа Средно, основно образование

10 гранульори Средно образование

5 техници отопление и вентилация Средно образование

5 шивачи,облекло/дамско,детско/ Средно, основно образование

1 водач,мотокар Средно, основно образование

9 опаковачи Средно образование

1 охранител/инкасо Средно образование

9 шивачи, обувки Ср.,основно образование, обект гр. София

2 секретари Средно образование

1 техник-механик Средно образование

2 тапицери Средно,основно образование

2 монтажници,мебели от дърво Средно,основно образование

1 касиер,гише в съобщенията Средно образование,обект гр. Бобошево

1 шофьор,пощенски автомобил Средно образование

1 счетоводител,оперативен Средно образование

5 шивачи,мъжко/дамско облекло Средно,основно образование

ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ –0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 13 МЕСТА

2 сервитьори Средно образование

2 камериерки Средно,основно образование

2 бармани Средно,основно образование

2 сервитьори Средно,основно образование,обект к.с. Паничище

1 чистач/хигиенист Средно,основно образование,обект к.с. Паничище

1 мияч,съдове/ръчно Средно,основно образование

1 помощник,готвач Средно,основно образование

1 майстор,производство на тестени изделия Средно,основно образование

1 готвач Средно,основно образование

ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 22 МЕСТА

4 монтьори, турбини/турбинно оборудване Средно, основно образование

6 заварчици Средно, основно образование

2 машинисти, булдозер Средно, основно образование

6 монтьори, котелно оборудване Средно, основно образование

2 автомонтьори Средно, основно образование

2 стругари Средно, основно образование



ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ 0 МЕСТА



Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 4 МЕСТА

1 прислужник, хотел Средно, основно образование, м-ст „Картарница”,хотел

1 помощник-готвач Средно, основно образование, м-ст „Картарница”,хотел

2 шивачи Средно,основно образование

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА схема „Младежка заетост”

2 козметици-/осиг.на з-т/ Срочен договор

1 чистач/хигиенист-/осиг.на з-т/ Срочен договор

1 продавач-консултант-/осиг.на з-т/ обект гр.Кочериново Срочен договор

1 снабдител-доставчик- осиг.на з-т/ обект гр.Кочериново Срочен договор

2 снабдител,доставчик - осиг.на з-т/ / Срочен договор

1 работник, подготовка на заваръчни материали - осиг.на з-т/ Срочен договор

4 продавач-консултанти- осиг.на з-т/ Срочен договор

1 организатор,работа с клиенти - осиг.на з-т Срочен договор

1 организатор,стопански дейности- осиг.на з-т обект гр. Благоевград Срочен договор

1 продавач-консултант- осиг.на з-т обект гр. Кюстендил Срочен договор

1 технически сътрудник- осиг.на з-т обект, гр. Кюстендил Срочен договор

1 общ работник - осиг.на з-т обект гр. Бобошево Срочен договор

1 търговски представител- осиг.на з-т обект гр. Бобошево Срочен договор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб – етап 2”

1 маникюрист Срочен договор

1 помощник кухня, заведение за бързо хранене Срочен договор

1 продавач-консултант Срочен договор

1 продавач-консултант обект гр. Кюстендил Срочен договор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Солидарност”

1 продавач-консултант обект гр. Кюстендил Срочен договор

Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА от други региони