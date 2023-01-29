Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини

Информацияза свободните работин места от 30 януари
ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 6 МЕСТА
5 инженери поддръжка Висше образование
1 главен счетоводител Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 98 МЕСТА
2 кредитни специалисти/отчетник, кредити Средно образование
3 продавач-консултанти Средно, основно образование
2 работник,сортировачи Средно образование
1 месач Средно образование
12 касиер-продавачи/обслужващи, магазин Средно образование, обекти гр. София
1 шофьор,товарен автомобил Основно образование
1 работник,товаро-разтоварна дейност Основно образование
1 шофьор,лекотоварен автомобил/бус Средно образование
1 склададжия Средно образование
1 бояджия Средно образование
1 заварчик Средно образование
10 производител,обувки/ръчно Средно, основно образование
5 шивачи,обувки Средно, основно образование
2 кроячи,кожа Средно, основно образование
10 гранульори Средно образование
5 техници отопление и вентилация Средно образование
5 шивачи,облекло/дамско,детско/ Средно, основно образование
1 водач,мотокар Средно, основно образование
9 опаковачи Средно образование
1 охранител/инкасо Средно образование
9 шивачи, обувки Ср.,основно образование, обект гр. София
2 секретари Средно образование
1 техник-механик Средно образование
2 тапицери Средно,основно образование
2 монтажници,мебели от дърво Средно,основно образование
1 касиер,гише в съобщенията Средно образование,обект гр. Бобошево
1 шофьор,пощенски автомобил Средно образование
1 счетоводител,оперативен Средно образование
5 шивачи,мъжко/дамско облекло Средно,основно образование
ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ –0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 13 МЕСТА
2 сервитьори Средно образование
2 камериерки Средно,основно образование
2 бармани Средно,основно образование
2 сервитьори Средно,основно образование,обект к.с. Паничище
1 чистач/хигиенист Средно,основно образование,обект к.с. Паничище
1 мияч,съдове/ръчно Средно,основно образование
1 помощник,готвач Средно,основно образование
1 майстор,производство на тестени изделия Средно,основно образование
1 готвач Средно,основно образование
ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 22 МЕСТА
4 монтьори, турбини/турбинно оборудване Средно, основно образование
6 заварчици Средно, основно образование
2 машинисти, булдозер Средно, основно образование
6 монтьори, котелно оборудване Средно, основно образование
2 автомонтьори Средно, основно образование
2 стругари Средно, основно образование
ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 4 МЕСТА
1 прислужник, хотел Средно, основно образование, м-ст „Картарница”,хотел
1 помощник-готвач Средно, основно образование, м-ст „Картарница”,хотел
2 шивачи Средно,основно образование
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА схема „Младежка заетост”
2 козметици-/осиг.на з-т/ Срочен договор
1 чистач/хигиенист-/осиг.на з-т/ Срочен договор
1 продавач-консултант-/осиг.на з-т/ обект гр.Кочериново Срочен договор
1 снабдител-доставчик- осиг.на з-т/ обект гр.Кочериново Срочен договор
2 снабдител,доставчик - осиг.на з-т/ / Срочен договор
1 работник, подготовка на заваръчни материали - осиг.на з-т/ Срочен договор
4 продавач-консултанти- осиг.на з-т/ Срочен договор
1 организатор,работа с клиенти - осиг.на з-т Срочен договор
1 организатор,стопански дейности- осиг.на з-т обект гр. Благоевград Срочен договор
1 продавач-консултант- осиг.на з-т обект гр. Кюстендил Срочен договор
1 технически сътрудник- осиг.на з-т обект, гр. Кюстендил Срочен договор
1 общ работник - осиг.на з-т обект гр. Бобошево Срочен договор
1 търговски представител- осиг.на з-т обект гр. Бобошево Срочен договор
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб – етап 2”
1 маникюрист Срочен договор
1 помощник кухня, заведение за бързо хранене Срочен договор
1 продавач-консултант Срочен договор
1 продавач-консултант обект гр. Кюстендил Срочен договор
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Солидарност”
1 продавач-консултант обект гр. Кюстендил Срочен договор
Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА от други региони