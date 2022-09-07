10 са новите случаи на коронавирус у нас, 461- в страната





10 са новите случаи на коронавирус в област Кюстендил през изминалото денонощие, като в страната те са 461. Направени са 3 196 теста, показват актуализираните данни на Единния информационен портал. В болница се лекуват 743 души. От тях 42-ма са в интензивно отделение. Новопостъпилите в болница са 24 души.

Регистрираните като излекувани за последното денонощие са 74 души. Един човек е починал.

Разпределението по области на новооткритите случаи е:

Благоевград - 23; Бургас - 52; Варна - 41; Велико Търново - 10; Видин - 7; Враца - 16; Габрово - 3; Добрич - 8; Кърджали - 0; Кюстендил - 10; Ловеч - 6; Монтана - 2; Пазарджик - 14; Перник - 4; Плевен - 12; Пловдив - 21; Разград - 2; Русе - 17; Силистра - 3; Сливен - 12; Смолян - 2; София област - 22; София град - 129; Стара Загора - 22; Търговище - 3; Хасково - 16; Шумен - 3; Ямбол - 1 случай.