Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
за 05.09.2022г.
ДБТ ДУПНИЦА
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 14 МЕСТА
1 учител по български език и литература Висше образование, обект с. Самораново
1 учители по биология и здравно образование и химия и опазване на околното среда и ЧП Висше образование
1 учители 1-4 клас Висше образование
1 учител по математика и информационни технологии/информатика Висше образование
1 учител по история и цивилизации Висше образование, 3 часа, с. Самораново
1 учител по география и икономика Висше образование, 3 часа, с. Самораново
1 учител спортна подготовка Висше образование, 1 час, с. Самораново
1 учител по човек и природа,технологии и предриемачество/физика и астрономия Висше образование
1 учител група за целодневна организация в начален етап на основното образование Висше образование
2 ресурсни учители Висше образование
1 учител по история и философия Висше образование
1 учител, подготвителна група
1 учител група за целодневна организация в прогимназиален етап/ЦДО Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 94 МЕСТА
9 гранульори Средно образование
2 общи работници Средно, основно образование
14 шивачи, мъжко/дамско облекло Средно, основно образование
12 производител, обувки/ръчно Основно и по-ниско образование
1 крояч, текстил Средно и по-ниско образование
4 броячи,промишлено производство обл. гр. София, гр. Нови Искър
1 крояч, текстил Средно и по-ниско образование
2 дърводелец, мебелисти Средно образование
2 тапицери Средно образование
2 касиери Средно образование
1 пълнач Средно, основно образование
2 оценители, облекло Средно образование
1 диспечер, транспортни средства Средно образование
10 кроячи Средно, основно образование
10 машинни оператори, обувно производство Средно и по-ниско образование
5 работници,строителството Основно образование, обекти гр. София
1 машинен оператор, обработка на метал Средно, основно образование
3 продавач-консултант Средно образование
1 техник, телекомуникации Средно образование
3 крупиета Средно образование
2 миячи, привозни средства (ръчно) Основно образование
1 чистач/хигиенист Средно образование
3 шлосери Средно, основно образование
2 общи работници Средно и по-ниско образование
2 работници товаро-разтоварна дейност Средно и по-ниско образование, обект с. Казичене
5шофьори,товарен автомобил/международни превози Обеки на фирмата –Европа, Германия, Белгия
ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 6 МЕСТА
1 учител по руски език Висше образование
2 учители, детска градина Висше образование
1 учител,начален етап на основното образование 1-4 клас Висше образование
2 учители целодневна организация на учебния процес/ЦДО Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 15 МЕСТА
1 администратор,хотел Средно образование
1 продавач-консултант Средно образование
2 спасители Средно, основно образование
1 СПА рецепционист/ка Средно образование
1 помощник, кухня Средно образование
1 камериер Средно образование
2 сервитьори Средно образование
1 барман Средно образование
3 служител, перално Основно образование
1 шофьор товарен автомобил международни превози Средно образование, кат. СЕ
1 помощник-възпитател Средно образование
ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 6 МЕСТА
1 учител по български език и литература Висше образование
1 начален учител Висше образование
1 учител ЦДО V-VII клас Висше образование
1 учител по биология и здравно образование Химия и опазване на околната среда
Висше образование
1 учител по руски език и английски език Висше образование
1 учител по математика Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 47 МЕСТА
37 машинни оператори, обувно производство Средно и по-ниско образование обекти в гр. Дупница и м. Банковица общ. Бобов дол
1 продавач- консултант Средно образование
1 монтьор котелно оборудване Средно образование
1 заварчик Средно образование
5 електромонтьори Средно образование
1 оператор, химически контрол Средно образование
1 завеждащ административна служба Средно образование
ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 22 МЕСТА
10 шивачи Средно, основно образование
1 продавач-консултант Средно,основно образование обект Е 79,гр. Кочериново
3 помощник, кухня Средно обр-ие, обект Рилски манастир
3 сервитьори Средно обр-ие, обект Рилски манастир
2 маш. оператор, производство на мебели Средно образование
1 бояджия, изделия от дърво Основно образование
1 производител, мебели Основно образование
1 механик, промишлено оборудване Средно образование
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА схема „Младежка заетост”
1 помощник кухня, заведение за бързо хранене-обучение Срочен договор
3 куриери-обучение Срочен договор
1 сервитьори – обучение Срочен договор
2 специалист с контролни функции в търговията – обучение Срочен договор
4 общи работници, строителство на сгради-обучение Срочен договор
1 продавач, разносна търговия-обучение Срочен договор
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб – етап 2”
2 шивачи обект с.Бараково Срочен договор
1 куриер Срочен договор
1 производител, обувки/ръчно Срочен договор
18 машинни оператори, обувно производство обект гр. Кюстендил Срочен договор
2 шивачи, мъжко /дамско облекло обект гр. Кюстендил Срочен договор
3 производител, обувки/ръчно обект гр. Кюстендил Срочен договор
2 шивачи, обувки обект гр. Кюстендил Срочен договор
1 камериер/ка обект гр. Кюстендил Срочен договор
1 работник,строителствто обект гр. Кюстендил Срочен договор
1 чистач/хигиенист обект гр. Кюстендил Срочен договор
1 машинен оператор, обувно производство обект гр. Дупница Срочен договор
1 продавач-консултант обект общ. Сапарева баня Срочен договор
1 камериер/ка обект с. Паничище Срочен договор
1 барман обект гр. Рила Срочен договор
1 чистач/хигиенист обект гр. Бобов дол Срочен договор
1 общ работник обект гр. Кюстендил Срочен договор
1 продавач-консултант обект гр. Сапарева баня Срочен договор
1 общ работник обект гр. Бобов дол Срочен договор
1 гладач обект гр. Дупница Срочен договор
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Солидарност”
Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES