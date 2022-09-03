19 са новите случаи на коронавирус в област Кюстендил, 672- в страната





Новите случаи на коронавирус у нас за последните 24 часа са 672-ма души. Направени са 4 631 теста, показват актуализираните данни на Единния информационен портал.

В болница се лекуват 800 души. От тях 45 са в интензивно отделение.

Излекуваните за последното денонощие са 579 души. Починали са четирима души.

През последното денонощие са били поставени 1 068 ваксини.

Разпределението по области на новооткритите случаи е: Благоевград - 32; Бургас - 63; Варна - 33; Велико Търново - 9; Видин - 9; Враца - 18; Габрово - 19; Добрич - 9; Кърджали - 5; Кюстендил - 19; Ловеч - 15; Монтана - 13; Пазарджик - 7; Перник - 11; Плевен - 18; Пловдив - 63; Разград - 6; Русе - 25; Силистра - 7; Сливен - 15; Смолян - 6; София област - 36; София град - 129; Стара Загора - 44; Търговище - 8; Хасково - 24; Шумен - 12; Ямбол - 17 души.