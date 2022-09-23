1 нов случай на COVID-19 е регистриран в област Кюстендил





162 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 1477 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.

Няма починали. Излекувани са 23-ма.

В болници за лечение остават 539 пациенти. От тях 27 са в интензивни отделения.

През последните 24 часа са били поставени 56 дози ваксини.

Разпределението по области на новооткритите случаи: Благоевград - 2; Бургас - 22; Варна - 18; Велико Търново - 2; Видин - 1; Враца - 4; Габрово - 3; Добрич - 0; Кърджали - 0; Кюстендил - 1; Ловеч - 1; Монтана - 0; Пазарджик - 6; Перник - 3; Плевен - 1; Пловдив - 14; Разград - 1; Русе - 1; Силистра - 4; Сливен - 5; Смолян - 2; София област - 5; София град - 62; Стара Загора - 1; Търговище - 1; Хасково - 0; Шумен - 0; Ямбол - 2-ма души.