Жени горят хиджаби в Иран след смърт на млада жена в полицията

Жените са начело на ескалиращите протести в Иран. Те дори и горят забрадки след смъртта в ареста на Махса Амини, задържана за нарушаване на закона за хиджаба.

Това обобщи Би Би Си.

Демонстрациите продължиха пета поредна нощ и обхванаха няколко града.

Махса Амини почина в болница в петък, след като прекара три дни в кома.

В Сари, северно от Техеран, големи тълпи се радваха, докато жените палиха хиджабите си в знак на протест.

&n

In Keshavarz Boulevard, central Tehran, women take their headscarves off as protesters chant "death to the dictator" on the fourth day of unrest in Iran over the death of Mahsa Amini, 22, following her arrest by morality police #مهسا_امینیpic.twitter.com/debUEZT6YA