Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини





Информация за свободните работни места в региона от днес, 19-и септември

ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 3 МЕСТА

1 социален работник Висше образование

2 специален педагог Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 110 МЕСТА

9 гранульори Средно образование

8 общи работници Средно, основно образование

14 шивачи, мъжко/дамско облекло Средно, основно образование

12 производител, обувки/ръчно Основно и по-ниско образование

1 крояч, текстил Средно и по-ниско образование

4 броячи,промишлено производство обл. гр. София, гр. Нови Искър

1 крояч, текстил Средно и по-ниско образование

2 дърводелец, мебелисти Средно образование

2 тапицери Средно образование

2 касиери Средно образование

1 пълнач Средно, основно образование

2 оценители, облекло Средно образование

1 диспечер, транспортни средства Средно образование

10 кроячи Средно, основно образование

10 машинни оператори, обувно производство Средно и по-ниско образование

5 работници,строителството Основно образование, обекти гр. София

1 машинен оператор, обработка на метал Средно, основно образование

2 продавач-консултанти Средно образование

3 крупиета Средно образование

2 миячи, привозни средства (ръчно) Основно образование

3 шлосери Средно, основно образование

2 общи работници Средно и по-ниско образование

1 водач,мотокар Средно, основно образование

1 кредитен специалист/отчетник, кредити Средно образование

1 мениджър, екип Средно образование

3 склададжии Средно образование

1 готвач Средно образование

3 помощник, кухня Средно, основно образование

1 продавач,павилион Средно образование

1 инструктор Средно образование

1 водопроводчик Средно образование

2 работници товаро-разтоварна дейност Средно и по-ниско образование, обект с. Казичене

5шофьори,товарен автомобил/международни превози Обеки на фирмата –Европа, Германия, Белгия

ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 9 МЕСТА

1 администратор,хотел Средно образование

1 продавач-консултант Средно образование

1 СПА рецепционист/ка Средно образование

1 помощник, кухня Средно образование

1 камериер Средно образование

2 сервитьори Средно образование

1 барман Средно образование

1 шофьор товарен автомобил международни превози Средно образование, кат. СЕ

ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 8 МЕСТА

1 продавач- консултант Средно образование

1 монтьор котелно оборудване Средно образование

1 заварчик Средно образование

5 електромонтьори Средно образование

ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО

1 учител, детска градина Висше образование, филиал Пороминово

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 23 МЕСТА

10 шивачи Средно, основно образование

1 продавач-консултант Средно,основно образование обект Е 79,гр. Кочериново

3 помощник, кухня Средно обр-ие, обект Рилски манастир

3 сервитьори Средно обр-ие, обект Рилски манастир

2 маш. оператор, производство на мебели Средно образование

1 бояджия, изделия от дърво Основно образование

1 производител, мебели Основно образование

1 механик, промишлено оборудване Средно образование

1 работник, поддръжка Средно и по-ниско образование, обект гр. Рила



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА схема „Младежка заетост”

1 помощник кухня, заведение за бързо хранене-обучение Срочен договор

3 куриери-обучение Срочен договор

1 сервитьори – обучение Срочен договор

1 специалист с контролни функции в търговията – обучение Срочен договор

4 общи работници, строителство на сгради-обучение Срочен договор

1 продавач, разносна търговия-обучение Срочен договор

1 продавач-консултант-обучение Срочен договор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб – етап 2”

2 шивачи обект с.Бараково Срочен договор

1 производител, обувки/ръчно Срочен договор

1 машинен оператор, обувно производство обект гр. Дупница Срочен договор

1 работник,сглобяване на детайли обект гр. Дупница Срочен договор

1 барман обект гр. Рила Срочен договор

1 общ работник обект гр. Кюстендил Срочен договор

1 общ работник обект гр. Бобов дол Срочен договор

1 гладач Срочен договор

1 куриер,служба/ офис Срочен договор

1 общ работник обект гр. Пловдив Срочен договор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Солидарност”

Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES