Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини

Дирекция "Бюро по труда"-Дупница
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 4 МЕСТА
1 учител по български език и литература Висше образование, обект с. Самораново
1 учители по биология и здравно образование и химия и опазване на околното среда и ЧП Висше образование
1 учител по български език и литература Висше образование
1 учител в група за ЦОУД- V клас Висше образование, обект с. Крайници
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 95 МЕСТА
9 гранульори Средно образование
2 общи работници Средно, основно образование
14 шивачи, мъжко/дамско облекло Средно, основно образование
12 производител, обувки/ръчно Основно и по-ниско образование
1 крояч, текстил Средно и по-ниско образование
4 броячи,промишлено производство обл. гр. София, гр. Нови Искър
1 крояч, текстил Средно и по-ниско образование
2 дърводелец, мебелисти Средно образование
2 тапицери Средно образование
2 касиери Средно образование
1 пълнач Средно, основно образование
2 оценители, облекло Средно образование
1 диспечер, транспортни средства Средно образование
10 кроячи Средно, основно образование
10 машинни оператори, обувно производство Средно и по-ниско образование
5 работници,строителството Основно образование, обекти гр. София
1 машинен оператор, обработка на метал Средно, основно образование
3 продавач-консултанти Средно образование
1 техник, телекомуникации Средно образование
3 крупиета Средно образование
2 миячи, привозни средства (ръчно) Основно образование
1 чистач/хигиенист Средно образование
3 шлосери Средно, основно образование
2 общи работници Средно и по-ниско образование
1 водач,мотокар Средно, основно образование
2 работници товаро-разтоварна дейност Средно и по-ниско образование, обект с. Казичене
5шофьори,товарен автомобил/международни превози Обеки на фирмата –Европа, Германия, Белгия
ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 9 МЕСТА
1 администратор,хотел Средно образование
1 продавач-консултант Средно образование
1 СПА рецепционист/ка Средно образование
1 помощник, кухня Средно образование
1 камериер Средно образование
2 сервитьори Средно образование
1 барман Средно образование
1 шофьор товарен автомобил международни превози Средно образование, кат. СЕ
ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 2 МЕСТА
1 учител по руски език и английски език Висше образование
1 учител, практическо обучение Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 21 МЕСТА
12 машинни оператори, обувно производство Средно и по-ниско образование обекти в гр. Дупница и м. Банковица общ. Бобов дол
1 продавач- консултант Средно образование
1 монтьор котелно оборудване Средно образование
1 заварчик Средно образование
5 електромонтьори Средно образование
1 оператор, химически контрол Средно образование
ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 23 МЕСТА
10 шивачи Средно, основно образование
1 продавач-консултант Средно,основно образование обект Е 79,гр. Кочериново
3 помощник, кухня Средно обр-ие, обект Рилски манастир
3 сервитьори Средно обр-ие, обект Рилски манастир
2 маш. оператор, производство на мебели Средно образование
1 бояджия, изделия от дърво Основно образование
1 производител, мебели Основно образование
1 механик, промишлено оборудване Средно образование
1 работник, поддръжка Средно и по-ниско образование, обект гр. Рила
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА схема „Младежка заетост”
1 помощник кухня, заведение за бързо хранене-обучение Срочен договор
3 куриери-обучение Срочен договор
1 сервитьори – обучение Срочен договор
2 специалист с контролни функции в търговията – обучение Срочен договор
4 общи работници, строителство на сгради-обучение Срочен договор
1 продавач, разносна търговия-обучение Срочен договор
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб – етап 2”
2 шивачи обект с.Бараково Срочен договор
1 куриер Срочен договор
1 производител, обувки/ръчно Срочен договор
18 машинни оператори, обувно производство обект гр. Кюстендил Срочен договор
1 камериер/ка обект гр. Кюстендил Срочен договор
1 работник,строителствто обект гр. Кюстендил Срочен договор
1 чистач/хигиенист обект гр. Кюстендил Срочен договор
1 машинен оператор, обувно производство обект гр. Дупница Срочен договор
1 продавач-консултант обект общ. Сапарева баня Срочен договор
1 барман обект гр. Рила Срочен договор
1 общ работник обект гр. Кюстендил Срочен договор
1 продавач-консултант обект гр. Сапарева баня Срочен договор
1 общ работник обект гр. Бобов дол Срочен договор
1 гладач обект гр. Дупница Срочен договор
1 куриер,служба/ офис Срочен договор
1 готвач обект с. Пороминово Срочен договор
1 продавач,павилион Срочен договор
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Солидарност”
Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES