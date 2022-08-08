1 нов случай на COVID-19 е регистриран в област Кюстендил





1 нов случай на коронавирус е регистриран в област Кюстендил през изминалото денонощие, сочат данните от Единния информационен портал. 411 са новите случаи на коронавирус у нас. Положителни са 24% от направените 1708 теста. Починали са 4 души.

27 са новопостъпилите в болнични заведения. Така общият брой на хоспитализираните с коронавирус вече е 1098 души. От тях 47 са в интензивни отделения.

Разпределението по области на новооткритите случаи:

Благоевград - 22; Бургас - 33; Варна - 41; Велико Търново - 15; Видин - 0, Враца - 8; Габрово - 3; Добрич - 8; Кърджали - 3; Кюстендил - 1; Ловеч - 2; Монтана - 0; Пазарджик - 19; Перник - 5; Плевен - 8; Пловдив - 15; Разград - 9; Русе - 15; Силистра - 11; Сливен - 8; Смолян - 6; София област - 19; София град - 106; Стара Загора - 32; Търговище - 1; Хасково - 8; Шумен - 12; Ямбол - 1 души.