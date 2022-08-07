Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини

Дирекция Бюро по труда- ДУПНИЦА
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 5 МЕСТА
1 учител по математика V-VII клас Висше образование, обект с. Крайници
1 учител по български език и литература Висше образование, обект с. Самораново
1 учител по биология, география, химия и музика Висше образование, обект гр. Бобошево
1 учител по математика и информационни т-ии Висше образование
1 учител по испански език Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 164 МЕСТА
9 гранульори Средно образование
10 охранители Средно образование
5 общи работници Средно, основно образование
15 шивачи, мъжко/дамско облекло Средно, основно образование
1 пласьор, стоки Средно образование, кат „B”
12 работници, спомагателни шивашки дейности Основно и по-ниско образование
37 машинни оператори, обувно производство Средно и по-ниско образование обекти в гр. Дупница и м. Банковица общ. Бобов дол
3 дърводелец, мебелисти Средно образование
1 крояч, текстил Средно и по-ниско образование
4 броячи,промишлено производство обл. гр. София, гр. Нови Искър
3 работници, обработка на вътрешности Средно образование, обект област Русе
3 животновъди Средно образование, обект област Русе
3 шофьори, лекотоварен автомобил Средно образование, обект област Русе
3 транжори Средно образование, обект област Русе
4 продавачи, хранителни продукти Средно образование, обект област Русе
3 работници, обработка на месо Средно образование, обект област Русе
3 помощник, кухня Средно обр-ие, обект Рилски манастир
3 сервитьори Средно обр-ие, обект Рилски манастир
1 крояч, текстил Средно и по-ниско образование
4 тапицери Средно образование
2 касиери Средно образование
1 пълнач Средно, основно образование
2 спасители Средно, основно образование, обект гр. Сапарева баня
1 СПА рецепционист/ка Средно образование, об. гр. Сапарева баня
1 помощник, кухня Средно, основно образование, обект гр. Сапарева баня
2 обслужващи, магазин Средно образование
2 оценители, облекло Средно образование
3 монтажници, мебели от дърво Средно образование
3 шофьори,лекотоварен автомобил Средно образование
1 диспечер, транспортни средства Средно образование
10 кроячи Средно, основно образование
10 машинни оператори, обувно производство Средно и по-ниско образование
5 работници,строителството Основно образование, обекти гр. София
5шофьори,товарен автомобил/международни превози Обеки на фирмата –Европа, Германия, Белгия
ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО
1 учител по руски език Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 2 МЕСТА
1 администратор,хотел Средно образование
1 продавач-консултант Средно образование
ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 13 МЕСТА
13 шофьори,тежкотоварен самосвал 12 и повече тона Средно образование, кат. „С”
ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО
1 общ работник Срочен договор
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА схема „Младежка заетост”
1 помощник кухня, заведение за бързо хранене-обучение Срочен договор
3 куриери-обучение Срочен договор
3 помощник-готвачи-обучение обект „ТЕЦ Бобов дол”ЕАД Срочен договор
1 сервитьор-обучение Срочен договор
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб – етап 2”
2 шивачи обект с.Бараково Срочен договор
1 снабдител, доставчик Срочен договор
2 производители, обувки/ръчно Срочен договор
8 работници, сглобяване на детайли обект гр. Кюстендил Срочен договор
3 кроячи,обувни изделия обект гр. Кюстендил Срочен договор
18 машинни оператори, обувно производство обект гр. Кюстендил Срочен договор
2 шивачи, мъжко /дамско облекло обект гр. Кюстендил Срочен договор
3 производител, обувки/ръчно обект гр. Кюстендил Срочен договор
2 шивачи, обувки обект гр. Кюстендил Срочен договор
2 продавач-консултанти обект гр. Кюстендил Срочен договор
1 шофьор, товарен автомобил обект гр. Кюстендил Срочен договор
1 общ работник, строителство на сгради обект гр. Кюстендил Срочен договор
1 дърводелец, мебелист обект гр. Кюстендил Срочен договор
1 машинен оператор, обувно производство обект гр. Дупница Срочен договор
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Солидарност”
Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES