42 са новите случаи на коронавирус в област Кюстендил, 1 556- в цялата страна





Новите случаи на заболелите с COVID-19 са 1566 при 6596 направени тестове. В болница се лекуват 1 073 пациенти, от тях 48 са в интензивни отделения. Новоприетите са 172-ма души.

През изминалото денонощие са починали 5-ма души, а като излекувани са посочени 1432 души.

Разпределението по области на новооткритите случаи: Благоевград - 110; Бургас - 133; Варна - 116; Велико Търново - 23; Видин - 16, Враца - 40; Габрово - 23; Добрич - 22; Кърджали - 32; Кюстендил - 42; Ловеч - 26; Монтана - 26, Пазарджик - 43; Перник - 36; Плевен - 46; Пловдив - 105; Разград - 19; Русе - 34; Силистра - 36; Сливен - 35; Смолян - 10; София област - 83; София град - 300; Стара Загора - 84; Търговище - 10; Хасково - 60; Шумен - 25; Ямбол - 31 души.