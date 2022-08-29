Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини





Дирекция „Бюро по труда” – гр. Дупница

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 11 МЕСТА

1 учител по математика V-VII клас Висше образование, обект с. Крайници

1 учител по български език и литература Висше образование, обект с. Самораново

1 учител по биология, география, химия и музика Висше образование, обект гр. Бобошево

1 учител по математика и информационни т-ии Висше образование

1 учител по испански език Висше образованиe

1 зам. директор по учебна дейност Висше образование, 5 г. професионалопит/трудов стаж

1 учител по изобразително изкуство Висше образованиe, лекторски (234ч.)

1 учител по немски език Висше образованиe

1 учител по френски език Висше образованиe

1 учител английски език Висше образованиe

1 ръководител направление „Информационни и комуникационни технологии” Висше образованиe

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 115 МЕСТА

9 гранульори Средно образование

10 охранители Средно образование

2 общи работници Средно, основно образование

15 шивачи, мъжко/дамско облекло Средно, основно образование

12 производител, обувки/ръчно Основно и по-ниско образование

1 крояч, текстил Средно и по-ниско образование

4 броячи,промишлено производство обл. гр. София, гр. Нови Искър

3 работници, обработка на вътрешности Средно образование, обект област Русе

3 животновъди Средно образование, обект област Русе

3 шофьори, лекотоварен автомобил Средно образование, обект област Русе

3 транжори Средно образование, обект област Русе

4 продавачи, хранителни продукти Средно образование, обект област Русе

3 работници, обработка на месо Средно образование, обект област Русе

1 крояч, текстил Средно и по-ниско образование

1 дърводелец, мебелист Средно и по-ниско образование

2 дърводелци, мебелисти Средно образование

2 тапицери Средно образование

2 касиери Средно образование

1 пълнач Средно, основно образование

2 обслужващи, магазин Средно образование

2 оценители, облекло Средно образование

1 диспечер, транспортни средств Средно образование

10 кроячи Средно, основно образование

10 машинни оператори, обувно производство Средно и по-ниско образование

5 работници,строителството Основно образование, обекти гр. София

1 машинен оператор, обработка на метал Средно, основно образование

3 продавач-консултант Средно образование

1 техник, телекомуникации Средно образование

3 крупиета Средно образование

2 миячи, привозни средства (ръчно) Основно образование

2 работници, товаро-разтоварна дейност Срочен договор, обект с. Казичене

5шофьори,товарен автомобил/международни превози Обеки на фирмата –Европа, Германия, Белгия

ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО

1 учител по руски език Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 12 МЕСТА

1 администратор,хотел Средно образование

1 продавач-консултант Средно образование

2 спасители Средно, основно образование

1 СПА рецепционист/ка Средно образование

1 помощник, кухня Средно образование

1 камериер Средно образование

2 сервитьори Средно образование

1 барман Средно образование

1 служител, перално Основно образование

1 шофьор товарен автомобил международни превози Средно образование, кат. СЕ

ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 60 МЕСТА

13 шофьори,тежкотоварен самосвал 12 и повече тона Средно образование, кат. „С”

37 машинни оператори, обувно производство Средно и по-ниско образование обекти в гр. Дупница и м. Банковица общ. Бобов дол

1 продавач- консултант Средно образование

2 монтьор котелно оборудване Средно образование

1 заварчик Средно образование

1 касиер-домакин Средно образование, Работа с компютър

5 електромонтьори Средно образование

ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО

1 учител по математика Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 17 МЕСТА

10 шивачи Средно, основно образование

1 продавач-консултант Средно,основно образование обект Е 79,гр. Кочериново

3 помощник, кухня Средно обр-ие, обект Рилски манастир

3 сервитьори Средно обр-ие, обект Рилски манастир

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА схема „Младежка заетост”

1 помощник кухня, заведение за бързо хранене-обучение Срочен договор

3 куриери-обучение Срочен договор

1 сервитьори – обучение Срочен договор

1 специалист с контролни функции в търговията – обучение Срочен договор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб – етап 2”

2 шивачи обект с.Бараково Срочен договор

1 куриер Срочен договор

1 производител, обувки/ръчно Срочен договор

8 работници, сглобяване на детайли обект гр. Кюстендил Срочен договор

3 кроячи,обувни изделия обект гр. Кюстендил Срочен договор

18 машинни оператори, обувно производство обект гр. Кюстендил Срочен договор

2 шивачи, мъжко /дамско облекло обект гр. Кюстендил Срочен договор

3 производител, обувки/ръчно обект гр. Кюстендил Срочен договор

2 шивачи, обувки обект гр. Кюстендил Срочен договор

1 камериер/ка обект гр. Кюстендил Срочен договор

1 работник,строителствто обект гр. Кюстендил Срочен договор

1 чистач/хигиенист обект гр. Кюстендил Срочен договор

1 машинен оператор, обувно производство обект гр. Дупница Срочен договор

1 продавач-консултант обект общ. Сапарева баня Срочен договор

1 камериер/ка обект с. Паничище Срочен договор

1 барман обект гр. Рила Срочен договор

1 чистач/хигиенист обект гр. Бобов дол Срочен договор

1 общ работник обект гр. Кюстендил Срочен договор

1 продавач-консултант обект гр. Сапарева баня Срочен договор

1 общ работник обект гр. Бобов дол Срочен договор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Солидарност”

Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES