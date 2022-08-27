23 са новите случаи на коронавирус в област Кюстендил, 851- в страната





23 са новите случаи на коронавирус в област Кюстендил, 851 са нас. Те отново са под 1000 за денонощие. Направени са 4 931 теста. Това показват данните на Единния информационен портал. Починали са 6 души, а излекувани са 841. В болници за лечение остават 900 пациенти. От тях 55 са в интензивни отделения.

През последните 24 часа са били поставени 1 391 дози ваксини.

Разпределението по области на новооткритите случаи:

Благоевград - 42; Бургас - 59; Варна - 41; Велико Търново - 19; Видин - 15; Враца - 37; Габрово - 9; Добрич - 8; Кърджали - 4; Кюстендил - 23; Ловеч - 24; Монтана - 15; Пазарджик - 28; Перник - 27; Плевен - 20; Пловдив - 73; Разград - 3; Русе - 33; Силистра - 11; Сливен - 22; Смолян - 15; София област - 27; София град - 150; Стара Загора - 72; Търговище - 12; Хасково - 32; Шумен - 14; Ямбол - 16 души.