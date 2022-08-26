27 нови случая на COVID-19 в област Кюстендил, 908 са в страната





27 са новите случаи на коронавирус в област Кюстендил, 903 за цялата страна. Това сочат данните при направени са 5 771 теста.

Починали са 8 души, а излекувани са 962.

В болници за лечение остават 919 пациенти. От тях 52 са в интензивни отделения.

Разпределението по области на новооткритите случаи:

Благоевград - 55; Бургас - 72; Варна - 53; Велико Търново - 15; Видин - 12; Враца - 24; Габрово - 10; Добрич - 8; Кърджали - 3; Кюстендил - 27; Ловеч - 13; Монтана - 10; Пазарджик - 24; Перник - 17; Плевен - 37; Пловдив - 77; Разград - 11; Русе - 30; Силистра - 12; Сливен - 27; Смолян - 9; София област - 23; София град - 184; Стара Загора - 67; Търговище - 10; Хасково - 30; Шумен - 26; Ямбол - 17 души.