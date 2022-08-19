16 са новите случаи на коронавирус в област Кюстендил, 1087- в страната





16 са новите случаи на коронавирус в област Кюстендил, като 1087 са в цялата страна, показват актуализираните данни на Единния информационен портал към полунощ.

Като излекувани за 24 часа са отчетени 2751 души, починали са 10 болни.В болница се лекуват 1 017 души. 49 са в интензивно отделение.

Разпределението по области на новооткритите случаи: Благоевград - 77; Бургас - 79; Варна - 63; Велико Търново - 18; Видин - 11; Враца - 31; Габрово - 22; Добрич - 19; Кърджали - 13; Кюстендил - 16; Ловеч - 29; Монтана - 26; Пазарджик - 44; Перник - 26; Плевен - 16; Пловдив - 104; Разград - 9; Русе - 31; Силистра - 22; Сливен - 25; Смолян - 16; София област - 47; София град - 173; Стара Загора - 86; Търговище - 10; Хасково - 37; Шумен - 17; Ямбол - 20 души.