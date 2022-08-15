4 са новите случаи на COVID-19 в област Кюстендил, 355 са за страната





4 са новите случаи на коронавирус в област Кюстендил, 355 са новите случаи на коронавирус, показват данните от Единния информационен портал.

Направени са 1 496 теста, а починали са двама пациенти с COVID-19.

Новопостъпилите в болница са 14. 55 са в реанимация. Излекувани през последното денонощие са 215 души.

Разпределението по области на новооткритите случаи:

Благоевград - 16; Бургас - 21; Варна - 44; Велико Търново - 6; Видин - 1; Враца - 18; Габрово - 1; Добрич - 4; Кърджали - 10; Кюстендил - 4; Ловеч - 7; Монтана - 1; Пазарджик - 15; Перник - 10; Плевен - 16; Пловдив - 9; Разград - 5; Русе - 3; Силистра - 7; Сливен - 9; Смолян - 10; София област - 16; София град - 86; Стара Загора - 14; Търговище - 1; Хасково - 5; Шумен - 12; Ямбол - 4 души.