До полунощ: 28 нови случая на Ковид в област Кюстендил, 1 636- в страната





28 са новите случаи на коронавирус в област Кюстендил, 1636 са у нас през последното денонощие, показват актуализираните данни на Единния информационен портал.

Направените тестове са 7596.

Още 9 души са починали, а излекуваните са 2553 души.

Разпределението по области е следното:

Благоевград - 83; Бургас - 159; Варна - 106; Велико Търново - 30; Видин - 19; Враца - 32; Габрово - 13; Добрич - 26; Кърджали - 24; Кюстендил - 28; Ловеч - 22; Монтана - 32; Пазарджик - 38; Перник - 36; Плевен - 40; Пловдив - 140; Разград - 26; Русе - 52; Силистра - 24; Сливен - 50; Смолян - 28; София област - 110; София град - 334; Стара Загора - 68; Търговище - 11; Хасково - 44; Шумен - 26; Ямбол - 35 души.