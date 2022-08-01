Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини





Дирекция Бюро по труда-Дупница

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 5 МЕСТА

1 учител по математика V-VII клас Висше образование, обект с. Крайници

1 учител по български език и литература Висше образование, обект с. Самораново

1 учител по биология, география, химия и музика Висше образование, обект гр. Бобошево

1 учител по математика и информационни т-ии Висше образование

1 учител по испански език Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 118 МЕСТА

9 гранульори Средно образование

10 охранители Средно образование

5 общи работници Средно, основно образование

5 шивачи, мъжко/дамско облекло Средно, основно образование

1 пласьор, стоки Средно образование, кат „B”

2 работници, спомагателни шивашки дейности Основно и по-ниско образование

27 машинни оператори, обувно производство Средно и по-ниско образование обекти в гр. Дупница и м. Банковица общ. Бобов дол

1 продавач-консултант Средно образование

3 дърводелец, мебелисти Средно образование

1 крояч, текстил Средно и по-ниско образование

4 броячи,промишлено производство обл. гр. София, гр. Нови Искър

3 работници, обработка на вътрешности Средно образование, обект област Русе

3 животновъди Средно образование, обект област Русе

3 шофьори, лекотоварен автомобил Средно образование, обект област Русе

3 транжори Средно образование, обект област Русе

4 продавачи, хранителни продукти Средно образование, обект област Русе

3 работници, обработка на месо Средно образование, обект област Русе

3 помощник, кухня Средно обр-ие, обект Рилски манастир

3 сервитьори Средно обр-ие, обект Рилски манастир

1 крояч, текстил Средно и по-ниско образование

4 тапицери Средно образование

2 касиери Средно образование

1 пълнач Средно, основно образование

2 спасители Средно, основно образование, обект гр. Сапарева баня

1 СПА рецепционист/ка Средно образование, об. гр. Сапарева баня

1 помощник, кухня Средно, основно образование, обект гр. Сапарева баня

2 обслужващи, магазин Средно образование

2 оценители, облекло Средно образование

3 монтажници, мебели от дърво Средно образование

3 шофьори,лекотоварен автомобил Средно образование

1 диспечер, транспортни средства Средно образование

5шофьори,товарен автомобил/международни превози Обеки на фирмата –Европа, Германия, Белгия

ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 2 МЕСТА

1 администратор,хотел Средно образование

1 продавач-консултант Средно образование

ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 13 МЕСТА

13 шофьори,тежкотоварен самосвал 12 и повече тона Средно образование, кат. „С”

ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА схема „Младежка заетост”

1 специалит с контролни функции, търговия-обучение Срочен договор

1 помощник кухня, заведение за бързо хранене-обучение Срочен договор

3 куриери-обучение Срочен договор

3 помощник-готвачи-обучение обект „ТЕЦ Бобов дол”ЕАД Срочен договор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб – етап 2”

1 шивач обект с.Бараково Срочен договор

1 счетоводител Срочен договор

2 общи работници обект гр. Пловдив Срочон договор

1 счетоводител Срочен договор

1 счетоводител обект гр. Сапарева баня Срочен договор

1 снабдител, доставчик Срочен договор

1 производител, обувки/ръчно Срочен договор

1 продавач, хранителни продукти Срочен договор

8 работници, сглобяване на детайли обект гр. Кюстендил Срочен договор

3 кроячи,обувни изделия обект гр. Кюстендил Срочен договор

18 машинни оператори, обувно производство обект гр. Кюстендил Срочен договор

2 шивачи, мъжко /дамско облекло обект гр. Кюстендил Срочен договор

3 производител, обувки/ръчно обект гр. Кюстендил Срочен договор

2 шивачи, обувки обект гр. Кюстендил Срочен договор

2 продавач-консултанти обект гр. Кюстендил Срочен договор

1 шофьор, товарен автомобил обект гр. Кюстендил Срочен договор

1 общ работник, строителство на сгради обект гр. Кюстендил Срочен договор

1 дърводелец, мебелист обект гр. Кюстендил Срочен договор

1 работник, кухня Срочен договор

1 сервитьор обект гр. Сапарева баня Срочен договор

1 машинен оператор, обувно производство обект гр. Дупница Срочен договор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Солидарност”

Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА за сезонна заетост на морето