1722 са новите случаи на коронавирус у нас, 39 са в област Кюстендил





1772 са новите случаи на короновирус в България, сочат данните на Единния информационен портал. Направени са 6608 теста през изминалото денонощие.984 пациенти са настанени в болница, от които 55-ма са в интензивно отделение. 12 души са починали. 891 са излекуваните.

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Статистиката за денонощието по области:

Благоевград - 82 нови случая, Бургас - 124, Варна - 113, Велико Търново - 25, Видин - 11, Враца - 31, Габрово - 28, Добрич - 41, Кърджали - 22, Кюстендил - 39, Ловеч - 29, Монтана - 23, Пазарджик - 50, Перник - 38, Плевен - 17, Пловдив - 138, Разград - 12, Русе - 35, Силистра - 36, Сливен - 54, Смолян - 21, София-град - 457, София-област - 49, Стара Загора - 99, Търговище - 20, Хасково - 61, Шумен - 23, Ямбол - 24.