1862 са новите случаи на коронавирус у нас, 39 са в област Кюстендил





1862 са новите случаи на коронавирус за последното денонощие у нас показват данните от Единния информационен портал. 39 от тях са регистрирани в лаболаториите в област Кюстендил.

През последното денонощие са отчетени като излекувани 509 човека, починалите от усрожнения са 6.

Статистиката за денонощието по области е следната:

Благоевград - 47 нови случая, Бургас - 191, Варна - 207, Велико Търново - 25, Видин - 20, Враца - 26, Габрово - 26, Добрич - 53, Кърджали - 26, Кюстендил - 39, Ловеч - 16, Монтана - 33, Пазарджик - 39, Перник - 37, Плевен - 27, Пловдив - 139, Разград - 17, Русе - 38, Силистра - 34, Сливен - 44, Смолян - 21, София-град - 492, София-област - 43, Стара Загора - 102, Търговище - 14, Хасково - 49, Шумен - 20, Ямбол - 37.