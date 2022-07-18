Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини

Дирекция Бюро по труда-Дупница
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 6 МЕСТА
1 учител по математика V-VII клас Висше образование, обект с. Крайници
1 учител по български език и литература Висше образование, обект с. Самораново
1 учител по биология, география, химия и музика Висше образование, обект гр. Бобошево
1 счетоводител Висше образование
2 експерти Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 109 МЕСТА
10 гранульори Средно образование
10 охранители Средно образование
2 шофьори, лекотоварен автомобил Средно образование
2 общи работници Средно, основно образование
13 шивачи, мъжко/дамско облекло Средно, основно образование
1 пласьор, стоки Средно образование, кат „B”
2 работници, спомагателни шивашки дейности Основно и по-ниско образование
27 машинни оператори, обувно производство Средно и по-ниско образование обекти в гр. Дупница и м. Банковица общ. Бобов дол
1 склададжия Средно и по-ниско образование обекти в гр. Дупница и м. Банковица общ. Бобов дол
1 автопатрул Средно образование
1 продавач-консултант Средно образование
2 дърводелец, мебелисти Средно образование
1 крояч, текстил Средно и по-ниско образование
4 броячи,промишлено производство обл. гр. София, гр. Нови Искър
3 работници, обработка на вътрешности Средно образование, обект област Русе
3 животновъди Средно образование, обект област Русе
3 шофьори, лекотоварен автомобил Средно образование, обект област Русе
3 транжори Средно образование, обект област Русе
4 продавачи, хранителни продукти Средно образование, обект област Русе
3 работници, обработка на месо Средно образование, обект област Русе
3 помощник, кухня Средно обр-ие, обект Рилски манастир
3 сервитьори Средно обр-ие, обект Рилски манастир
1 крояч, текстил Средно и по-ниско образование
2 тапицери Средно образование
1 чистач/хигиенист Средно, основно образование
2 касиери Средно образование
1 пълнач Средно, основно образование
5шофьори,товарен автомобил/международни превози Обеки на фирмата –Европа, Германия, Белгия
Продавач-консултанти и работници, товаро-разтоварна дейност Обекти гр.София, гр. Перник, гр. Пловдив, гр. Варна,гр.Русе,гр. Пазарджик и гр. Габрово
ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 3 МЕСТА
1 администратор,хотел Средно образование
2 спасители Средно, основно образование
1 СПА рецепционист/ка Средно образование
ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 14 МЕСТА
1 заварчик Средно образование
13 шофьори,тежкотоварен самосвал 12 и повече тона Средно образование, кат. „С”
ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА схема „Младежка заетост”
2 специалити с контролни функции, търговия Срочен договор
1 помощник кухня, заведение за бързо хранене Срочен договор
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб – етап 2”
3 общи работници обекти гр.Дупница, гр. Сапарева баня,гр.Бобов дол Срочен договор
1 бояджия, превозни средства обект с. Пиперево Срочен договор
1 шивачи обект с.Бараково Срочен договор
1 счетоводител Срочен договор
1 куриер
1 общ работник, оранжерия/парник обект гр. Пловдив Срочен договор
1 продавач,павилион обект Бобов дол
2 общи работници обект гр. Пловдив Срочон договор
1 счетоводител Срочен договор
1 работник, кухня обект гр. Сапарева баня Срочен договор
1 счетоводител обект гр. Сапарева баня Срочен договор
1 снабдител, доставчик Срочен договор
1 продавач, хранителни продукти Срочен договор
1 шивач, мъжко/дамско облекло обект гр. Сапарева баня Срочен договор
8 работници, сглобяване на детайли обект гр. Кюстендил Срочен договор
3 кроячи,обувни изделия обект гр. Кюстендил Срочен договор
18 машинни оператори, обувно производство обект гр. Кюстендил Срочен договор
1 организатор, обучение обект гр. Кюстендил Срочен договор
2 шивачи, мъжко /дамско облекло обект гр. Кюстендил Срочен договор
3 производител, обувки/ръчно обект гр. Кюстендил Срочен договор
2 шивачи, обувки обект гр. Кюстендил Срочен договор
2 продавач-консултанти обект гр. Кюстендил Срочен договор
1 шофьор, товарен автомобил обект гр. Кюстендил Срочен договор
1 общ работник, строителство на сгради обект гр. Кюстендил Срочен договор
1 дърводелец, мебелист обект гр. Кюстендил Срочен договор
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Солидарност”
2 чистач/хигиенисти Срочен договор
1 помощник кухня, заведение за бързо хранене Срочен договор
Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА за сезонна заетост на морето
5 –бригадир готвачи на смяна-топла и студена кухня обект гр. Обзор Безсрочен договор
5-Сервитьори,5- помощник-готвачи, 5- пицари,5- перачи/ки, 5- общи работници,5- готвачи-топла и студена кухня,5- бармани, 10 миячи, съдове ръчно обект гр. Обзор Срочен договор
Миячи, съдове;сервитьори, готвачи, бармани,камериерки, транжори, чистач-хигиенисти;сладкари, салонен еправител; спасител, плаж;портиери;електротехници, поддръжка на сгради; техник, асансьорна техника, техник-механик климатична, вентилационна и хладилна техника-Созопол