Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини





Дирекция Бюро по труда-Дупница

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 6 МЕСТА

1 учител по математика V-VII клас Висше образование, обект с. Крайници

1 учител по български език и литература Висше образование, обект с. Самораново

1 учител по биология, география, химия и музика Висше образование, обект гр. Бобошево

1 счетоводител Висше образование

2 експерти Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 109 МЕСТА

10 гранульори Средно образование

10 охранители Средно образование

2 шофьори, лекотоварен автомобил Средно образование

2 общи работници Средно, основно образование

13 шивачи, мъжко/дамско облекло Средно, основно образование

1 пласьор, стоки Средно образование, кат „B”

2 работници, спомагателни шивашки дейности Основно и по-ниско образование

27 машинни оператори, обувно производство Средно и по-ниско образование обекти в гр. Дупница и м. Банковица общ. Бобов дол

1 склададжия Средно и по-ниско образование обекти в гр. Дупница и м. Банковица общ. Бобов дол

1 автопатрул Средно образование

1 продавач-консултант Средно образование

2 дърводелец, мебелисти Средно образование

1 крояч, текстил Средно и по-ниско образование

4 броячи,промишлено производство обл. гр. София, гр. Нови Искър

3 работници, обработка на вътрешности Средно образование, обект област Русе

3 животновъди Средно образование, обект област Русе

3 шофьори, лекотоварен автомобил Средно образование, обект област Русе

3 транжори Средно образование, обект област Русе

4 продавачи, хранителни продукти Средно образование, обект област Русе

3 работници, обработка на месо Средно образование, обект област Русе

3 помощник, кухня Средно обр-ие, обект Рилски манастир

3 сервитьори Средно обр-ие, обект Рилски манастир

1 крояч, текстил Средно и по-ниско образование

2 тапицери Средно образование

1 чистач/хигиенист Средно, основно образование

2 касиери Средно образование

1 пълнач Средно, основно образование

5шофьори,товарен автомобил/международни превози Обеки на фирмата –Европа, Германия, Белгия

Продавач-консултанти и работници, товаро-разтоварна дейност Обекти гр.София, гр. Перник, гр. Пловдив, гр. Варна,гр.Русе,гр. Пазарджик и гр. Габрово

ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 3 МЕСТА

1 администратор,хотел Средно образование

2 спасители Средно, основно образование

1 СПА рецепционист/ка Средно образование

ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 14 МЕСТА

1 заварчик Средно образование

13 шофьори,тежкотоварен самосвал 12 и повече тона Средно образование, кат. „С”

ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА схема „Младежка заетост”

2 специалити с контролни функции, търговия Срочен договор

1 помощник кухня, заведение за бързо хранене Срочен договор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб – етап 2”

3 общи работници обекти гр.Дупница, гр. Сапарева баня,гр.Бобов дол Срочен договор

1 бояджия, превозни средства обект с. Пиперево Срочен договор

1 шивачи обект с.Бараково Срочен договор

1 счетоводител Срочен договор

1 куриер

1 общ работник, оранжерия/парник обект гр. Пловдив Срочен договор

1 продавач,павилион обект Бобов дол

2 общи работници обект гр. Пловдив Срочон договор

1 счетоводител Срочен договор

1 работник, кухня обект гр. Сапарева баня Срочен договор

1 счетоводител обект гр. Сапарева баня Срочен договор

1 снабдител, доставчик Срочен договор

1 продавач, хранителни продукти Срочен договор

1 шивач, мъжко/дамско облекло обект гр. Сапарева баня Срочен договор

8 работници, сглобяване на детайли обект гр. Кюстендил Срочен договор

3 кроячи,обувни изделия обект гр. Кюстендил Срочен договор

18 машинни оператори, обувно производство обект гр. Кюстендил Срочен договор

1 организатор, обучение обект гр. Кюстендил Срочен договор

2 шивачи, мъжко /дамско облекло обект гр. Кюстендил Срочен договор

3 производител, обувки/ръчно обект гр. Кюстендил Срочен договор

2 шивачи, обувки обект гр. Кюстендил Срочен договор

2 продавач-консултанти обект гр. Кюстендил Срочен договор

1 шофьор, товарен автомобил обект гр. Кюстендил Срочен договор

1 общ работник, строителство на сгради обект гр. Кюстендил Срочен договор

1 дърводелец, мебелист обект гр. Кюстендил Срочен договор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Солидарност”

2 чистач/хигиенисти Срочен договор

1 помощник кухня, заведение за бързо хранене Срочен договор

Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА за сезонна заетост на морето

5 –бригадир готвачи на смяна-топла и студена кухня обект гр. Обзор Безсрочен договор

5-Сервитьори,5- помощник-готвачи, 5- пицари,5- перачи/ки, 5- общи работници,5- готвачи-топла и студена кухня,5- бармани, 10 миячи, съдове ръчно обект гр. Обзор Срочен договор

Миячи, съдове;сервитьори, готвачи, бармани,камериерки, транжори, чистач-хигиенисти;сладкари, салонен еправител; спасител, плаж;портиери;електротехници, поддръжка на сгради; техник, асансьорна техника, техник-механик климатична, вентилационна и хладилна техника-Созопол