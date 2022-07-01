472 са новите случаи на коронавирус у нас, 4- в област Кюстендил





472 са новите случаи на коронавирус в България за изминалото денонощие, като 4 от тях са регистрирани в област Кюстендил. Направени са 3677 теста. 1 436 са поставените дози ваксини.

Ето каква е статистиката за денонощието по области:

Благоевград - 17 нови случая, Бургас - 19, Варна - 44, Велико Търново - 13, Видин - 2, Враца - 9, Габрово - 8, Добрич - 11, Кърджали - 0, Кюстендил - 4, Ловеч - 1, Монтана - 9, Пазарджик - 3, Перник - 8, Плевен - 11, Пловдив - 36, Разград - 7, Русе - 1, Силистра - 6, Сливен - 5, Смолян - 10, София-град - 197, София-област - 17, Стара Загора - 19, Търговище - 2, Хасково - 0, Шумен - 7, Ямбол - 6.