3 новозаразени в област Кюстендил, 160 са в страната





160 са новите случаи на коронавирус у нас за последните 24 часа, като за област Кюстендил са 3. Резултатите са отчетени при направени 3818 теста, което е 4,2 %. Това показват данните от Единния информационен портал към полунощ.

В болница се лекуват 303 души. От тях 29 са в интензивно отделение. Излекувани са 874 души, а починали са четирима.

През последното денонощие са били поставени 451 ваксини.

Статистиката за денонощието по области:

Благоевград - 8 нови случая, Бургас - 10, Варна - 5, Велико Търново - 1, Видин - 1, Враца - 4, Габрово - 7, Добрич - 2, Кърджали - 0, Кюстендил - 3, Ловеч - 2, Монтана - 4, Пазарджик - 7, Перник - 3, Плевен - 6, Пловдив - 16, Разград - 2, Русе - 4, Силистра - 2, Сливен - 5, Смолян - 3, София-град - 57, София-област - 6, Стара Загора - 1, Търговище - 0, Хасково - 1, Шумен - 0, Ямбол - 0.