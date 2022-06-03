5 са новите случаи на COVID-19 в област Кюстендил, 182 са в страната





182 са новите случаи на коронавирус у нас за последните 24 часа, оказват актуализираните данни на Единния информационен портал към полунощ. 5 от положителните проби са в област Кюстендил.

В болница се лекуват 351 души, 34-ма са в интензивно отделение.

През последното денонощие са били поставени 499 ваксини.

Статистиката за денонощието по области:

Благоевград - 4 нови случая, Бургас - 9, Варна - 7, Велико Търново - 5, Видин - 0, Враца - 10, Габрово - 1, Добрич - 0, Кърджали - 1, Кюстендил - 5, Ловеч - 3, Монтана - 2, Пазарджик - 4, Перник - 0, Плевен - 6, Пловдив - 8, Разград - 2, Русе - 2, Силистра - 6, Сливен - 6, Смолян - 3, София-град - 68, София-област - 13, Стара Загора - 13, Търговище - 0, Хасково - 0, Шумен - 0, Ямбол - 4.