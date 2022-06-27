Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини

Дирекция Бюро по труда-Дупница
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 5 МЕСТА
1 Химик Висше образование-Работното място е по чл.38 ал.1 от ЗХУ
1 Старши химик Висше образование-Работното място е по чл.38 ал.1 от ЗХУ
1 Главен счетоводител Висше магистър финанси
1 Магистър фармацевт-Главен експерт Висше образование-Работното място е по чл.38 ал.1 от ЗХУ
1 библиотекар Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 96 МЕСТА
2 продавач-консултанти на бензиностанция Средно образование
18 шивачи Средно и по-ниско образование
10 гранульори Средно образование
1 продавач-консултант Средно образование
2 полировачи, метал Основно образование
1 машинен оператор, комбиниран багер Основно образование
1 машинен оператор, рязане на метал с лазер Средно, основно образование
2 помощници кухня,заведение за бързо хранене Основно образование
2 спедиционни посредници Средно образование обект гр. Благоевград
2 шофьори, лекотоварен автомобил Средно образование
9 общи работници Средно, основно образование
4 шивачи на права машина и оверлог Средно образование
1 пласьор, стоки Средно образование, кат „B”
1 шофьор, лекотоварен автомобил Средно образование, кат „B”
1 автопатрул Средно образование
2 работници, спомагателни шивашки дейности Основно и по-ниско образование
1 продавач-консултант Средно образование
3 дърводелец, мебелист Средно образование
27 машинни оператори, обувно производство Средно и по-ниско образование обекти в гр. Дупница и м. Банковица общ. Бобов дол
1 крояч, текстил Средно и по-ниско образование
4 броячи,промишлено производство обл. София, гр. Нови Искър
1 чистач/хигиенист Средно и по-ниско образование
ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 2 МЕСТА
2 масажисти Средно образование
ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 14 МЕСТА
1 заварчик Средно образование
13 шофьори,тежкотоварен самосвал 12 и повече тона Средно образование, кат „С”
ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА схема „Младежка заетост”
1 готвач – обучение Срочен договор
2 работници, кухня – обучение Срочен договор
1 сервитьор – обучение Срочен договор
3 работник, кухня-обучение обект Бобов дол Срочен договор
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб – етап 2”
8 общи работници обекти гр.Дупница, гр. Сапарева баня,гр.Бобов дол Срочен договор
8 продавач-консултанти обекти гр.Дупница, гр. Сапарева баня, гр. Бобов дол Срочен договор
1 чистач/хигиенист обект гр.Дупница Срочен договор
1 счетоводител Срочен договор
1 шофьор, автобус Срочен договор
1 куриер Срочен договор
1 бояджия, превозни средства обект с. Пиперево Срочен договор
1 разносвач обекти гр. Дупница и гр.Сапарева баня Срочен договор
1 деловодител Срочен договор
1 отчетник,водещ платежни ведомости Срочен договор
3 снабдител,доставчик Срочен договор
3 производител, обувки/ръчно Срочен договор
5 шивачи,мъжко/дамско облекло Срочен договор
1 козметик Срочен договор
1 технически сътрудник обект гр. Радомир Срочен договор
2 шивачи Срочен договор
1 производител, ръчно Срочен договор
1 снабдител, доставчик Срочен договор
2 шивачи обект с.Бараково, с. Блатино Срочен договор
2 работник, поддръжка обект гр.Дупница гр. Сапарева баня Срочен договор
1 работник, сглобяване на детайли Срочен договор
1 автотенекеджия Срочен договор
1 специалист, маркетинг и реклама Срочен договор
1 шофьор, куриер Срочен договор
1 месач Срочен договор
1 технически сътрудник Срочен договор
1 мияч, превозни средства Срочен договор
1 инструктор, спортен Срочен договор
1 чистач/хигиенист обект гр.Радомир Срочен договор
1 бояджия, превозни средства Срочен договор
3 общи работници обект с. Мурсалево Срочен договор
1 работник, кухня обект с. Мало село Срочен договор
1 автотенекеджия Срочен договор
1 репортер, журналист в информационна агенция Срочен договор
1 камериерка Срочен договор
Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES