Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини





Дирекция Бюро по труда-Дупница

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 5 МЕСТА

1 Химик Висше образование-Работното място е по чл.38 ал.1 от ЗХУ

1 Старши химик Висше образование-Работното място е по чл.38 ал.1 от ЗХУ

1 Главен счетоводител Висше магистър финанси

1 Магистър фармацевт-Главен експерт Висше образование-Работното място е по чл.38 ал.1 от ЗХУ

1 библиотекар Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 96 МЕСТА

2 продавач-консултанти на бензиностанция Средно образование

18 шивачи Средно и по-ниско образование

10 гранульори Средно образование

1 продавач-консултант Средно образование

2 полировачи, метал Основно образование

1 машинен оператор, комбиниран багер Основно образование

1 машинен оператор, рязане на метал с лазер Средно, основно образование

2 помощници кухня,заведение за бързо хранене Основно образование

2 спедиционни посредници Средно образование обект гр. Благоевград

2 шофьори, лекотоварен автомобил Средно образование

9 общи работници Средно, основно образование

4 шивачи на права машина и оверлог Средно образование

1 пласьор, стоки Средно образование, кат „B”

1 шофьор, лекотоварен автомобил Средно образование, кат „B”

1 автопатрул Средно образование

2 работници, спомагателни шивашки дейности Основно и по-ниско образование

1 продавач-консултант Средно образование

3 дърводелец, мебелист Средно образование

27 машинни оператори, обувно производство Средно и по-ниско образование обекти в гр. Дупница и м. Банковица общ. Бобов дол

1 крояч, текстил Средно и по-ниско образование

4 броячи,промишлено производство обл. София, гр. Нови Искър

1 чистач/хигиенист Средно и по-ниско образование



ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 2 МЕСТА

2 масажисти Средно образование



ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 14 МЕСТА

1 заварчик Средно образование

13 шофьори,тежкотоварен самосвал 12 и повече тона Средно образование, кат „С”

ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА схема „Младежка заетост”

1 готвач – обучение Срочен договор

2 работници, кухня – обучение Срочен договор

1 сервитьор – обучение Срочен договор

3 работник, кухня-обучение обект Бобов дол Срочен договор



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб – етап 2”

8 общи работници обекти гр.Дупница, гр. Сапарева баня,гр.Бобов дол Срочен договор

8 продавач-консултанти обекти гр.Дупница, гр. Сапарева баня, гр. Бобов дол Срочен договор

1 чистач/хигиенист обект гр.Дупница Срочен договор

1 счетоводител Срочен договор

1 шофьор, автобус Срочен договор

1 куриер Срочен договор

1 бояджия, превозни средства обект с. Пиперево Срочен договор

1 разносвач обекти гр. Дупница и гр.Сапарева баня Срочен договор

1 деловодител Срочен договор

1 отчетник,водещ платежни ведомости Срочен договор

3 снабдител,доставчик Срочен договор

3 производител, обувки/ръчно Срочен договор

5 шивачи,мъжко/дамско облекло Срочен договор

1 козметик Срочен договор

1 технически сътрудник обект гр. Радомир Срочен договор

2 шивачи Срочен договор

1 производител, ръчно Срочен договор

1 снабдител, доставчик Срочен договор

2 шивачи обект с.Бараково, с. Блатино Срочен договор

2 работник, поддръжка обект гр.Дупница гр. Сапарева баня Срочен договор

1 работник, сглобяване на детайли Срочен договор

1 автотенекеджия Срочен договор

1 специалист, маркетинг и реклама Срочен договор

1 шофьор, куриер Срочен договор

1 месач Срочен договор

1 технически сътрудник Срочен договор

1 мияч, превозни средства Срочен договор

1 инструктор, спортен Срочен договор

1 чистач/хигиенист обект гр.Радомир Срочен договор

1 бояджия, превозни средства Срочен договор

3 общи работници обект с. Мурсалево Срочен договор

1 работник, кухня обект с. Мало село Срочен договор

1 автотенекеджия Срочен договор

1 репортер, журналист в информационна агенция Срочен договор

1 камериерка Срочен договор

Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES