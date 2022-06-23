4 са новите случаи на COVID-19 в област Кюстендил, 336 са за страната





4 са новите случаи на коронавирус в област Кюстендил, 336 са застраната. Това е статистиката от направени 3 843 теста, показват данните в Единния информационен портал към полунощ.

284 са пациентите в болници, 29 от тях в интензивни отделения.

Поставените ваксини са 360.

Статистиката за денонощието по области:

Благоевград - 6 нови случая, Бургас - 24, Варна - 29, Велико Търново - 4, Видин - 6 , Враца - 8, Габрово - 12, Добрич - 5, Кърджали - 0, Кюстендил - 4, Ловеч - 3, Монтана - 3, Пазарджик - 2, Перник - 2, Плевен - 3, Пловдив - 27, Разград - 0, Русе - 5, Силистра - 0, Сливен - 13, Смолян - 4, София-град - 147, София-област - 6, Стара Загора - 9, Търговище - 4, Хасково - 6, Шумен - 1, Ямбол - 3.