Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини





Дирекция „Бюро по труда” – гр. Дупница

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 5 МЕСТА

1 Химик Висше образование-Работното място е по чл.38 ал.1 от ЗХУ

1 Старши химик Висше образование-Работното място е по чл.38 ал.1 от ЗХУ

1 Главен счетоводител Висше магистър финанси

1 Магистър фармацевт-Главен експерт Висше образование-Работното място е по чл.38 ал.1 от ЗХУ

1 библиотекар Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 129 МЕСТА

4 общи работници Средно, основно образование

2 продавач-консултанти на бензиностанция Средно образование

2 шивачи Средно образование

50 работници в производството фабрика Чипита,с. Казичене- Средно, основно образование

4 шивачи Средно и по-ниско образование

10 гранульори Средно образование

1 продавач-консултант Средно образование

10 охранители Средно образование

2 полировачи, метал Основно образование

1 машинен оператор, комбиниран багер Основно образование

1 машинен оператор, рязане на метал с лазер Средно, основно образование

2 помощници кухня,заведение за бързо хранене Основно образование

2 спедиционни посредници Средно образование обект гр. Благоевград

2 шофьори, лекотоварен автомобил Средно образование

4 общи работници Средно образование

1 пълнач Средно, основно образование

4 шивачи на права машина и оверлог Средно образование

2 рецепционисти, хотел Средно образование обект гр. Кюстендил

7 шивачи Средно образование

1 пласьор, стоки Средно образование, кат „B”

1 шофьор, лекотоварен автомобил Средно образование, кат „B”

3 работници, обработка на вътрешности Средно образование, обект област Русе

3 животновъди Средно образование, обект област Русе

3 шофьори, лекотоварен автомобил Средно образование, обект област Русе

3 транжори Средно образование, обект област Русе

1 автопатрул Средно образование

2 работници, спомагателни шивашки дейности Основно и по-ниско образование

1 продавач-консултант Средно образование

30 монтажници, промишлено оборудване Обекти на фирмата в Португалия

ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 3 МЕСТА

2 масажисти Средно образование

1 учител, детска градина Висше образование

ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 14 МЕСТА

1 заварчик Средно образование

13 шофьори,тежкотоварен самосвал 12 и повече тона Средно образование, кат „С”

ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА схема „Младежка заетост”

1 готвач – обучение Срочен договор

2 работници, кухня – обучение Срочен договор

1 сервитьор – обучение Срочен договор

3 работник, кухня-обучение обект Бобов дол Срочен договор

1 продавач-консултант-обучение Срочен договор



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб – етап 2”

20 общи работници обекти гр.Дупница, гр. Сапарева баня,гр.Бобов дол Срочен договор

17 продавач-консултанти обекти гр.Дупница, гр. Сапарева баня, гр. Бобов дол Срочен договор

2 чистач/хигиенисти обекти гр.Дупница, гр. Сапарева баня,гр.Бобов дол Срочен договор

2 счетоводители Срочен договор

1 шофьор, автобус Срочен договор

3 куриери,служба/офис Срочен договор

1 бояджия, превозни средства обект с. Пиперево Срочен договор

2 разносвачи обекти гр. Дупница и гр.Сапарева баня Срочен договор

1 шофьор, лек автомобил до 9 места Срочен договор

1 продавач, автомобили Срочен договор

1 шофьор, тежкотоварен автомобил-12 и повече тона Срочен договор

1 деловодител Срочен договор

4 пласьори, стоки Срочен договор

1 отчетник,водещ платежни ведомости Срочен договор

1 монтажник, мебели от дърво и др. подобни м-ли обект гр. Кочериново Срочен договор

3 снабдител,доставчик Срочен договор

8 шивачи,мъжко/дамско облекло Срочен договор

4 гладачи Срочен договор

3 работник, спомагателна шивашка дейност Срочен договор

1 козметик Срочен договор

1 технически сътрудник обект гр. Радомир Срочен договор

6 шивачи Срочен договор

1 крояч, текстил обект гр. Кюстендил Срочен договор

1 производител, ръчно Срочен договор

3 снабдител, доставчик Срочен договор

2 шивачи обект с.Бараково Срочен договор

3 работник, поддръжка обект гр.Дупница гр. Сапарева баня Срочен договор

2 работници, сглобяване на детайли Срочен договор

1 автотенекеджия Срочен договор

1 производител, обувки (ръчно) Срочен договор

1 специалист, маркетинг и реклама Срочен договор

1 шофьор, куриер Срочен договор

1 месач Срочен договор

1 технически сътрудник Срочен договор

1 мияч, превозни средства Срочен договор

1 работник, озеленяване Срочен договор

1 организатор, обучение обект гр. Кюстендил Срочен договор

1 инструктор, спортен Срочен договор

1 диспечер, транспортни средства обект гр.Радомир Срочен договор

1 чистач/хигиенист обект гр.Радомир Срочен договор

1 общ работник, оранжерия/парник обект гр. Пловдив Срочен договор

1 бояджия, превозни средства Срочен договор

1 общ работник обект гр. Пловдив Срочон договор

3 общи работници обект с. Мурсалево Срочен договор

1 помощник кухня, заведение за бързо хранене Срочен договор

1 разносвач Срочен договор

1 счетоводител Срочен договор

3 работници, кухня обект с. Мало село Срочен договор

Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА за сезонна заетост на морето

5 –бригадир готвачи на смяна-топла и студена кухня обект гр. Обзор Безсрочен договор

5-Сервитьори,5- помощник-готвачи, 5- пицари,5- перачи/ки, 5- общи работници,5- готвачи-топла и студена кухня,5- бармани обект гр. Обзор Срочен договор

Миячи, съдове;сервитьори, готвачи, бармани,камериерки, транжори, чистач-хигиенисти;сладкари, салонен еправител; спасител, плаж;портиери;електротехници, поддръжка на сгради; техник, асансьорна техника, техник-механик климатична, вентилационна и хладилна техника-Созопол