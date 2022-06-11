2 нови случая на коронавирус в област Кюстендил, 3718 са в страната





188 са новите случаи на коронавирус у нас, като в област Кюстендил са 2, сочат данните от Единния информационен портал. Те са на база на направени 3718 теста.

В болници се лекуват 288 пациенти, 28 от тях в интензивни отделения.

Поставените ваксини са 396.

Статистиката за денонощието по области:

Благоевград - 14 нови случая, Бургас - 14, Варна - 9, Велико Търново - 7, Видин - 0, Враца - 5, Габрово - 4, Добрич - 1, Кърджали - 0, Кюстендил - 2, Ловеч - 5, Монтана - 1, Пазарджик - 8, Перник - 4, Плевен - 2, Пловдив - 18, Разград - 1, Русе - 1, Силистра - 2, Сливен - 3, Смолян - 0, София-град - 66, София-област - 3, Стара Загора - 6, Търговище - 0, Хасково - 5, Шумен - 2, Ямбол - 5.