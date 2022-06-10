6 са новите случаи на COVID-19 в област Кюстендил, 113 са за страната





113 са новите случаи на коронавирус у нас, показват данните в Единния информационен портал. За област Кюстендил потвърдените проби са 6. Положителни са под 4% от взетите 2 840 проби.

6 души са починали с COVID-19, като оздравели са отчетени 661.

В болници се лекуват 298 пациенти, 27 от тях в интензивни отделения.

Поставените ваксини са 411.

Статистиката за денонощието по области:

Благоевград - 8 нови случая, Бургас - 3, Варна - 4, Велико Търново - 3, Видин - 0, Враца - 5, Габрово - 0, Добрич - 2, Кърджали - 1, Кюстендил - 6, Ловеч - 0, Монтана - 1, Пазарджик - 3, Перник - 1, Плевен - 2, Пловдив - 7, Разград - 0, Русе - 3, Силистра - 0, Сливен - 3, Смолян - 3, София-град - 48, София-област - 1, Стара Загора - 4, Търговище - 0, Хасково - 4, Шумен - 0, Ямбол - 1.