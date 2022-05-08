Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини





Дирекция Бюро по труда- Дупница

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 5 МЕСТА

1 главен енергетик Висше образование

1 Химик Висше образование-Работното място е по чл.38 ал.1 от ЗХУ

1 Старши химик Висше образование-Работното място е по чл.38 ал.1 от ЗХУ

1 Главен счетоводител Висше магистър финанси

1 Магистър фармацевт-Главен експерт Висше образование-Работното място е по чл.38 ал.1 от ЗХУ

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 112 МЕСТА

6 общи работници Средно, основно образование

2 продавач-консултанти на бензиностанция Средно образование

5 водопроводчици външно В и К Средно образование

3 общи работници, промишленост Основно образование, обект с. Мурсалево

2 шивачи Средно образование

1 работник, сглобяване на детайли Средно образование

50 работници в производството фабрика Чипита,с. Казичене- Средно, основно образование

2 управители,финансово-кредитна и паричнообменна дейност Средно образование

4 шивачи Средно и по-ниско образование

10 гранульори Средно образование

2 продавач-консултант Средно образование

10 охранители Средно образование

5 шивачи, спортни обувки Средно, основно образование

2 домакин-чистачи, сграда Средно образование

2 полировачи, метал Основно образование

3 лепачи Средно, основно образование

1 машинен оператор, комбиниран багер Основно образование

1 машинен оператор, рязане на метал с лазер Средно, основно образование

1 чистач Средно, основно образование

10 шофьори,товарен автомобил/междинародни превози Обекти на фирмата

30 монтажници, промишлено оборудване Обекти на фирмата в Португалия

ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО

1 продавач-консултант Средно образование, обект с. Овчарци

ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА схема „Младежка заетост”

1 продавач-консултант - обучение Срочен договор

1 готвач – обучение Срочен договор

2 работник, кухня – обучение Срочен договор

1 помощник кухня, заведение за бързо хранене Срочен договор

1 сервитьор – обучение Срочен договор



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб – етап 2”

19 общи работници обекти гр.Дупница, гр. Сапарева баня,гр.Бобов дол Срочен договор

17 продавач-консултанти обекти гр.Дупница, гр. Сапарева баня, гр. Бобов дол Срочен договор

5 чистач/хигиенисти обекти гр.Дупница, гр. Сапарева баня Сапарава баня

2 счетоводители Срочен договор

1 работник, спомагателни шивашки дейности обект с. Крайници Срочен договор

1 технически секретар Срочен договор

1 шофьор, автобус Срочен договор

1 шофьори, товарен автомобил/международни превози Срочен договор

3 куриер,служба/офис Срочен договор

1 бояджия, превозни средства обект с. Пиперево Срочен договор

3 разносвачи обекти гр. Дупница и гр.Сапарева баня Срочен договор

1 машинен оператор,опаковане/увиване Срочен договор

2 продавачи, автомобили Срочен договор

1 сервитьор обект гр. Сапарева баня Срочен договор

1 мияч,превозни средства(ръчно) Срочен договор

1 носач-товарач,стоки Срочен договор

1 организатор,експедиция/товаро-разтоварна и спедиторска дейност Срочен договор

1 продавач, хранителни продукти Срочен договор

1 шофьор, тежкотоварен автомобил-12 и повече тона Срочен договор

1 барман Срочен договор

1 помощник-готвач обект гр. Рила Срочен договор

1 рецепционист, хотел обект гр. Сапарева баня Срочен договор

1 отчетници, уреждане на застрахователни полици Срочен договор

1 деловодител Срочен договор

4 пласьори, стоки Срочен договор

1 мърчандайзер, продажби Срочен договор

1 работник, зареждане на рафтове Срочен договор

1 отчетник,водещ платежни ведомости Срочен договор

4 монтажници, мебели от дърво и др. подобни м-ли обект гр. Кочериново Срочен договор

1 оператор,производствена линия Срочен договор

1 продавач, разносна търговия обект гр.Стара Загора Срочен договор

1 снабдител,доставчик Срочен договор

11 шивачи,мъжко/дамско облекло Срочен договор

4 гладачи Срочен договор

5 работник, спомагателна шивашка дейност Срочен договор

1 шофьор, лек автомобил до 9 места Срочен договор

1 козметик Срочен договор

1 помощник-готвач Срочен договор

1 фризьор Срочен договор

1 специалист с контролни функции, преработваща промишленост Срочен договор

1 технически сътрудник обект гр. Радомир Срочен договор

2 шивачи Срочен договор

2 кроячи, текстил обект гр. Кюстендил Срочен договор

Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА за сезонна заетост на морето

5 –бригадир готвачи на смяна-топла и студена кухня обект гр. Обзор Безсрочен договор

5-Сервитьори,5- помощник-готвачи, 5- пицари,5- перачи/ки, 5- общи работници,5- готвачи-топла и студена кухня,5- бармани обект гр. Обзор Срочен договор

Миячи, съдове;сервитьори, готвачи, бармани,камериерки, транжори, чистач-хигиенисти;сладкари, салонен еправител; спасител, плаж;портиери;електротехници, поддръжка на сгради; техник, асансьорна техника, техник-механик климатична, вентилационна и хладилна техника-Созопол