Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини

Дирекция Бюро по труда- Дупница
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 5 МЕСТА
1 главен енергетик Висше образование
1 Химик Висше образование-Работното място е по чл.38 ал.1 от ЗХУ
1 Старши химик Висше образование-Работното място е по чл.38 ал.1 от ЗХУ
1 Главен счетоводител Висше магистър финанси
1 Магистър фармацевт-Главен експерт Висше образование-Работното място е по чл.38 ал.1 от ЗХУ
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 112 МЕСТА
6 общи работници Средно, основно образование
2 продавач-консултанти на бензиностанция Средно образование
5 водопроводчици външно В и К Средно образование
3 общи работници, промишленост Основно образование, обект с. Мурсалево
2 шивачи Средно образование
1 работник, сглобяване на детайли Средно образование
50 работници в производството фабрика Чипита,с. Казичене- Средно, основно образование
2 управители,финансово-кредитна и паричнообменна дейност Средно образование
4 шивачи Средно и по-ниско образование
10 гранульори Средно образование
2 продавач-консултант Средно образование
10 охранители Средно образование
5 шивачи, спортни обувки Средно, основно образование
2 домакин-чистачи, сграда Средно образование
2 полировачи, метал Основно образование
3 лепачи Средно, основно образование
1 машинен оператор, комбиниран багер Основно образование
1 машинен оператор, рязане на метал с лазер Средно, основно образование
1 чистач Средно, основно образование
10 шофьори,товарен автомобил/междинародни превози Обекти на фирмата
30 монтажници, промишлено оборудване Обекти на фирмата в Португалия
ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО
1 продавач-консултант Средно образование, обект с. Овчарци
ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА схема „Младежка заетост”
1 продавач-консултант - обучение Срочен договор
1 готвач – обучение Срочен договор
2 работник, кухня – обучение Срочен договор
1 помощник кухня, заведение за бързо хранене Срочен договор
1 сервитьор – обучение Срочен договор
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб – етап 2”
19 общи работници обекти гр.Дупница, гр. Сапарева баня,гр.Бобов дол Срочен договор
17 продавач-консултанти обекти гр.Дупница, гр. Сапарева баня, гр. Бобов дол Срочен договор
5 чистач/хигиенисти обекти гр.Дупница, гр. Сапарева баня Сапарава баня
2 счетоводители Срочен договор
1 работник, спомагателни шивашки дейности обект с. Крайници Срочен договор
1 технически секретар Срочен договор
1 шофьор, автобус Срочен договор
1 шофьори, товарен автомобил/международни превози Срочен договор
3 куриер,служба/офис Срочен договор
1 бояджия, превозни средства обект с. Пиперево Срочен договор
3 разносвачи обекти гр. Дупница и гр.Сапарева баня Срочен договор
1 машинен оператор,опаковане/увиване Срочен договор
2 продавачи, автомобили Срочен договор
1 сервитьор обект гр. Сапарева баня Срочен договор
1 мияч,превозни средства(ръчно) Срочен договор
1 носач-товарач,стоки Срочен договор
1 организатор,експедиция/товаро-разтоварна и спедиторска дейност Срочен договор
1 продавач, хранителни продукти Срочен договор
1 шофьор, тежкотоварен автомобил-12 и повече тона Срочен договор
1 барман Срочен договор
1 помощник-готвач обект гр. Рила Срочен договор
1 рецепционист, хотел обект гр. Сапарева баня Срочен договор
1 отчетници, уреждане на застрахователни полици Срочен договор
1 деловодител Срочен договор
4 пласьори, стоки Срочен договор
1 мърчандайзер, продажби Срочен договор
1 работник, зареждане на рафтове Срочен договор
1 отчетник,водещ платежни ведомости Срочен договор
4 монтажници, мебели от дърво и др. подобни м-ли обект гр. Кочериново Срочен договор
1 оператор,производствена линия Срочен договор
1 продавач, разносна търговия обект гр.Стара Загора Срочен договор
1 снабдител,доставчик Срочен договор
11 шивачи,мъжко/дамско облекло Срочен договор
4 гладачи Срочен договор
5 работник, спомагателна шивашка дейност Срочен договор
1 шофьор, лек автомобил до 9 места Срочен договор
1 козметик Срочен договор
1 помощник-готвач Срочен договор
1 фризьор Срочен договор
1 специалист с контролни функции, преработваща промишленост Срочен договор
1 технически сътрудник обект гр. Радомир Срочен договор
2 шивачи Срочен договор
2 кроячи, текстил обект гр. Кюстендил Срочен договор
Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА за сезонна заетост на морето
5 –бригадир готвачи на смяна-топла и студена кухня обект гр. Обзор Безсрочен договор
5-Сервитьори,5- помощник-готвачи, 5- пицари,5- перачи/ки, 5- общи работници,5- готвачи-топла и студена кухня,5- бармани обект гр. Обзор Срочен договор
Миячи, съдове;сервитьори, готвачи, бармани,камериерки, транжори, чистач-хигиенисти;сладкари, салонен еправител; спасител, плаж;портиери;електротехници, поддръжка на сгради; техник, асансьорна техника, техник-механик климатична, вентилационна и хладилна техника-Созопол