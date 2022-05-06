9 новозаразени в област Кюстендил, 439- в страната





Новите случаи на коронавирус са 439 при направени 6373 теста, показват данните от Единния информационен портал.

Излекуваните за последното денонощие са 1922.

Общият брой на хоспитализираните пациенти с коронавирус е 762. Пациентите в интензивно отделение са 77.

12 души са починали.

1 144 са поставените ваксини.

Статистиката за денонощието по области: Благоевград - 14 нови случая, Бургас - 21, Варна - 19, Велико Търново - 8, Видин - 10, Враца - 9, Габрово - 5, Добрич - 4, Кърджали - 2, Кюстендил - 9, Ловеч - 12, Монтана - 10, Пазарджик - 10, Перник - 6, Плевен - 6, Пловдив - 34, Разград - 2, Русе - 16, Силистра - 3, Сливен - 10, Смолян - 3, София-град - 168, София-област - 18, Стара Загора - 15, Търговище - 3, Хасково - 11, Шумен - 8, Ямбол - 3.