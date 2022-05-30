Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини

Дирекция „Бюро по труда” – гр. Дупница
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 6 МЕСТА
1 главен енергетик Висше образование
1 Химик Висше образование-Работното място е по чл.38 ал.1 от ЗХУ
1 Старши химик Висше образование-Работното място е по чл.38 ал.1 от ЗХУ
1 Главен счетоводител Висше магистър финанси
1 Магистър фармацевт-Главен експерт Висше образование-Работното място е по чл.38 ал.1 от ЗХУ
1 библиотекар Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 136 МЕСТА
6 общи работници Средно, основно образование
2 продавач-консултанти на бензиностанция Средно образование
5 водопроводчици външно В и К Средно образование
3 общи работници, промишленост Основно образование, обект с. Мурсалево
2 шивачи Средно образование
1 работник, сглобяване на детайли Средно образование
50 работници в производството фабрика Чипита,с. Казичене- Средно, основно образование
2 управители,финансово-кредитна и паричнообменна дейност Средно образование
4 шивачи Средно и по-ниско образование
10 гранульори Средно образование
1 продавач-консултант Средно образование
10 охранители Средно образование
5 шивачи, спортни обувки Средно, основно образование
2 домакин-чистачи, сграда Средно образование
2 полировачи, метал Основно образование
3 лепачи Средно, основно образование
1 машинен оператор, комбиниран багер Основно образование
1 машинен оператор, рязане на метал с лазер Средно, основно образование
2 помощници кухня,заведение за бързо хранене Основно образование
2 спедиционни посредници Средно образование обект гр. Благоевград
2 шофьори, лекотоварен автомобил Средно образование
4 общи работници Средно образование
1 пълнач Средно, основно образование
4 шивачи на права машина и оверлог Средно образование
2 рецепционисти, хотел Средно образование обект гр. Кюстендил
7 шивачи Средно образование
1 пласьор, стоки Средно образование, кат „B”
1 шофьор, лекотоварен автомобил Средно образование, кат „B”
10 шофьори,товарен автомобил/междинародни превози Обекти на фирмата
30 монтажници, промишлено оборудване Обекти на фирмата в Португалия
ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 2 МЕСТА
2 масажисти Средно образование
ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 14 МЕСТА
1 заварчик Средно образование
13 шофьори,тежкотоварен самосвал 12 и повече тона Средно образование, кат „С”
ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА схема „Младежка заетост”
1 готвач – обучение Срочен договор
2 работници, кухня – обучение Срочен договор
1 сервитьор – обучение Срочен договор
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб – етап 2”
27 общи работници обекти гр.Дупница, гр. Сапарева баня,гр.Бобов дол Срочен договор
22 продавач-консултанти обекти гр.Дупница, гр. Сапарева баня, гр. Бобов дол Срочен договор
3 чистач/хигиенисти обекти гр.Дупница, гр. Сапарева баня,гр.Бобов дол Срочен договор
2 счетоводители Срочен договор
1 шофьор, автобус Срочен договор
4 куриери,служба/офис Срочен договор
1 бояджия, превозни средства обект с. Пиперево Срочен договор
2 разносвачи обекти гр. Дупница и гр.Сапарева баня Срочен договор
1 продавач, автомобили Срочен договор
1 сервитьор обект гр. Сапарева баня Срочен договор
1 шофьор, тежкотоварен автомобил-12 и повече тона Срочен договор
1 барман Срочен договор
1 рецепционист, хотел обект гр. Сапарева баня Срочен договор
1 деловодител Срочен договор
4 пласьори, стоки Срочен договор
1 отчетник,водещ платежни ведомости Срочен договор
1 монтажник, мебели от дърво и др. подобни м-ли обект гр. Кочериново Срочен договор
2 снабдител,доставчик Срочен договор
11 шивачи,мъжко/дамско облекло Срочен договор
4 гладачи Срочен договор
3 работник, спомагателна шивашка дейност Срочен договор
1 шофьор, лек автомобил до 9 места Срочен договор
1 козметик Срочен договор
1 помощник-готвач Срочен договор
1 специалист с контролни функции, преработваща промишленост Срочен договор
1 технически сътрудник обект гр. Радомир Срочен договор
6 шивачи Срочен договор
2 кроячи, текстил обект гр. Кюстендил Срочен договор
1 производител, ръчно Срочен договор
3 снабдител, доставчик Срочен договор
1 шивач обект с.Бараково Срочен договор
3 работник, поддръжка обект гр.Дупница гр. Сапарева баня Срочен договор
2 работници, сглобяване на детайли Срочен договор
2 производител, обувки (ръчно) Срочен договор
1 специалист, маркетинг и реклама Срочен договор
1 маникюрист Срочен договор
1 шофьор, куриер Срочен договор
1 месач Срочен договор
1 шофьор, лекотоварен автомобил Срочен договор
1 технически сътрудник Срочен договор
1 оператор, въвеждане на данни Срочен договор
1 куриер Срочен договор
1 мияч, превозни средства Срочен договор
1 работник, озеленяване Срочен договор
1 организатор, обучение обект гр. Кюстендил Срочен договор
1 работник, поддръжка обект гр. Сапарева баня Срочен договор
1 маникюрист Срочен договор
1 инструктор, спортен Срочен договор
1 диспечер, транспортни средства обект гр.Радомир Срочен договор
1 чистач/хигиенист обект гр.Радомир Срочен договор
1 общ работник, оранжерия/парник обект гр. Пловдив Срочен договор
Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА за сезонна заетост на морето
5 –бригадир готвачи на смяна-топла и студена кухня обект гр. Обзор Безсрочен договор
5-Сервитьори,5- помощник-готвачи, 5- пицари,5- перачи/ки, 5- общи работници,5- готвачи-топла и студена кухня,5- бармани обект гр. Обзор Срочен договор
Миячи, съдове;сервитьори, готвачи, бармани,камериерки, транжори, чистач-хигиенисти;сладкари, салонен еправител; спасител, плаж;портиери;електротехници, поддръжка на сгради; техник, асансьорна техника, техник-механик климатична, вентилационна и хладилна техника-Созопол