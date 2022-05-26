6 са новите случаи на COVID-19 в област Кюстендил, 316 са за страната





Новите случаи на коронавирус у нас през последното денонощие са 316, като за област Кюстендил те са 6, сочат данните от Единния информационен портал.

Направени са 6 917 теста. Излекувани са 2158 души.

В болница са настанени 456 души, от тях в реанимация са 38.

А ето каква е статистиката за денонощието по области:

Благоевград - 18 нови случая, Бургас - 5, Варна - 6, Велико Търново - 4, Видин - 2, Враца - 10, Габрово - 4, Добрич - 3, Кърджали - 3, Кюстендил - 6, Ловеч - 7, Монтана - 6, Пазарджик - 7, Перник - 2, Плевен - 3, Пловдив - 29, Разград - 2, Русе - 8, Силистра - 1, Сливен - 6, Смолян - 8, София-град - 115, София-област - 15, Стара Загора - 27, Търговище - 5, Хасково - 9, Шумен - 3, Ямбол - 2.