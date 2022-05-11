6 са новите случаи на COVID-19 в област Кюстендил, 422 са за страната





422 са новите случаи на COVID-19 у нас при направени 7 563 теста, показват данните в Единния информационен портал. В област Кюстендил положителните проби са 6.

В болници се лекуват 646 пациенти, от тях 72 са в реанимация. Поставените дози ваксини са 1 072.

А ето каква е статистиката за денонощието по области:

Благоевград - 16 нови случая, Бургас - 21, Варна - 15, Велико Търново - 15, Видин - 5, Враца - 8, Габрово - 7, Добрич - 8, Кърджали - 6, Кюстендил - 6, Ловеч - 10, Монтана - 3, Пазарджик - 11, Перник - 8, Плевен - 14, Пловдив - 27, Разград - 4, Русе - 11, Силистра - 6, Сливен - 14, Смолян - 7, София-град - 147, София-област - 11, Стара Загора - 20, Търговище - 2, Хасково - 7, Шумен - 8, Ямбол - 5.