15 са новите случаи на коронавирус в област Кюстендил





В болница са потъпили 1 618 пациенти с COVID-19, от които 229 за последното денонощие. Това става ясно от Единния информационен портал.

За последното денонощие у нас са установени 1180 нови случая с коронавирус, а починалите са трима.

Активните случаи са 173 569.

Настанените в интензивни отделения на болници са 190.

Статистиката за денонощието по области: Благоевград - 14 нови случая, Бургас - 35, Варна - 55, Велико Търново - 31, Видин - 13, Враца - 50, Габрово - 21, Добрич - 50, Кърджали - 4, Кюстендил - 15, Ловеч - 22, Монтана - 20, Пазарджик - 28, Перник - 15, Плевен - 26, Пловдив - 94, Разград - 24, Русе - 41, Силистра - 26, Сливен - 19, Смолян - 7, София-град - 352, София-област - 44, Стара Загора - 41, Търговище - 14, Хасково - 45, Шумен - 42, Ямбол - 32.