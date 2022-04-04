Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини

Дирекция „Бюро по труда” – гр. Дупница
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 9 МЕСТА
1 главен енергетик Висше образование
1 Химик Висше образование-Работното място е по чл.38 ал.1 от ЗХУ
1 Старши химик Висше образование-Работното място е по чл.38 ал.1 от ЗХУ
1 Магистър фармацевт-Главен експерт Висше образование-Работното място е по чл.38 ал.1 от ЗХУ
1 учител, детска градина Висше образование
1 инженер, енергетик Висше образование,обект гр. Димитровград
1 инженер, автоматизация на производството Висше образование,обект гр. Димитровград
1 инженер, химически процеси Висше образование,обект гр. Димитровград
1 инженер,механик Висше образование,обект гр. Димитровград
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 108 МЕСТА
6 общи работници Средно, основно образование
2 продавач-консултанти на бензиностанция Средно образование
1 работник,товаро-разтоварна дейност Средно образование, обект гр. Радомир
10 електрозаварчици Средно образование, обект гр. Радомир
5 електромонтьори Средно образование, обект гр. Радомир
5 шлайфист, полировач метали Средно образование, обект гр. Радомир
2 водачи, мотокар Средно образование, обект гр. Радомир
5 оператори, робот Средно образование, обект гр. Радомир
2 машинни оператори, производство на гайки Средно, основно образование
5 водопроводчици външно В и К Средно образование
1 машинист, еднокофов багер Средно, основно образование
4 общи работници, промишленост Основно образование, обект с. Мурсалево
1 техник, охранителна техника Средно образование
3 машинни оператори, изделия от дърво Средно и по-ниско образование
2 шивачи Средно образование
1 работник, сглобяване на детайли Средно образование
1 трудов медиатор-посредник Средно образование
1 шлосер Ср. образование, обект гр. Димитровград
1 лаборант Ср. образование, обект гр. Димитровград
1 електромонтьор Ср. образование, обект гр. Димитровград
50 работници в производството фабрика Чипита,с. Казичене Средно, основно образование
30 монтажници, промишлено оборудване Обекти на фирмата в Португалия
ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 3 МЕСТА
1 продавач-консултант Средно образование, обект с. Овчарци
2 камериери/ки Средно образование
ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА схема „Младежка заетост”
2 сервитьори-обучение Срочен договор
1 касиер-обучение Срочен договор
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб – етап 2”
10 общи работници обекти гр.Дупница, гр. Сапарева баня,гр.Бобов дол Срочен договор
13 продавач-консултанти обекти гр.Дупница, гр. Сапарева баня, гр. Бобов дол Срочен договор
6 чистач/хигиенисти обекти гр.Дупница, гр. Сапарева баня Сапарава баня
4 работници, спомагателни шивашки дейности Срочен договор
4 счетоводители Срочен договор
1 снабдител, доставчик обект гр. Благоевград Срочен договор
1 касиер Срочен договор
1 продавач, разносна търговия обект гр. София Срочен договор
1 общ работник обект гр. Пловдив Срочен договор
3 куриери Срочен договор
1 помощник, кухня/без домашен обект гр. Сапарева баня Срочен договор
2 снабдител, доставчик обект гр. Бобошево Срочен договор
1 чистач/хигиенист обект гр. Бобошево Срочен договор
1 сервитьор обект гр.Дупница Срочен договор
1 специалист с контролни функциии,преработваща промишленост Срочен договор
10 шивачи, обувки обект гр. Кюстендил Срочен договор
1 специалист, туризъм обект гр. Кюстендил Срочен договор
1 организатор, пътувания обект гр. Кюстендил Срочен договор
2 продавач-консултанти обект гр. Кюстендил Срочен договор
1 технически секретар Срочен договор
1 шофьор, автобус Срочен договор
1 обслужващ магазин Срочен договор
1 шофьори, товарен автомобил/международни превози Срочен договор
2 кроячи,обувно производство Срочен договор
7 машинни оператори,обувно производство Срочен договор
3 куриери,служба/офис Срочен договор
2 работници, поддръжка Срочен договор
1 бояджия, превозни средства обект с. Пиперево Срочен договор
2 разносвачи обект гр.Сапарева баня Срочен договор
1 пласьор ,стоки обект гр.Кочериново Срочен договор
1 машинен оператор,опаковане/увиване Срочен договор
1 продавач,интернет търговия Срочен договор
1 счетоводител,оперативен Срочен договор
1 мияч,превозни средства(ръчно) Срочен договор
1 носач-товарач,стоки Срочен договор
1 организатор,експедиция/товаро-разтоварна и спедиторска дейност Срочен договор
2 производители обувки/ръчно Срочен договор
2 камериери/ки обект гр. Сапарева баня, с. Паничище Срочен договор
1 сондьор Срочен договор
2 производители,млечни продукти Срочен договор
1 продавач, хранителни продукти Срочен договор
1 механик, гараж за транспортни средства обект с. Крайници
2 шофьори, тежкотоварен автомобил-12 и повече тона обект с. Крайници Срочен договор
1 барман обект гр. Рила Срочен договор
1 помощник-готвач обект гр. Рила Срочен договор
1 рецепционист, хотел обект гр. Сапарева баня Срочен договор
1 оператор, въвеждане на данни обект с.Яхиново Срочен договор
1 технически секретар обект с.Яхиново Срочен договор
1 инструктор,спортен Срочен договор
Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES
Германия – складов работник, работник в производството, работник в производството на кабели, заварчик, технолог химик, шлосер, оператор преса RTM, електротехник
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА за сезонна заетост на морето
5 –бригадир готвачи на смяна-топла и студена кухня обект гр. Обзор Безсрочен договор
5-Сервитьори,5- помощник-готвачи, 5- пицари,5- перачи/ки, 5- общи работници,5- готвачи-топла и студена кухня,5- бармани обект гр. Обзор Срочен договор