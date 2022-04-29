588 нови случая на коронавирус у нас, 5 са в област Кюстендил





588 са новите случаи на COVID-19, сочат данните на Единния информационен портал. Те са установени при направени 8 856 теста.

Починали са 14 души.

Новопостъпилите в болница са 97. Хоспитализираните са били 913 души, от тях 86 са в интензивно отделение. Излекуваните за последното денонощие са 3593.

1 559 ваксини са поставени.

Статистиката за денонощието по области: Благоевград - 12 нови случая, Бургас - 22, Варна - 20, Велико Търново - 6, Видин - 8, Враца - 8, Габрово - 10, Добрич - 7, Кърджали - 3, Кюстендил - 5, Ловеч - 22, Монтана - 13, Пазарджик - 11, Перник - 9, Плевен - 13, Пловдив - 39, Разград - 2, Русе - 2, Силистра - 12, Сливен - 19, Смолян - 4, София-град - 254, София-област - 18, Стара Загора - 31, Търговище - 6, Хасково - 13, Шумен - 8, Ямбол - 11.